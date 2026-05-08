Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

Заради неизпълнението на фиктивни контракти Арбитражен съд постановява плащане на неустойки - 1,5 милиона и 1,3 милиона лева

8 май 2026, 09:28
С лучай с предполагаемо източване на близо 6 милиона лева от частно висше училище в Пловдив разкрива сложна схема с консултантски договори, арбитражни решения и последвали запори върху имущество. По твърдения на ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите Светла Димитрова, учебното заведение и дружеството му учредител са станали жертва на целенасочени действия, довели до сериозни финансови загуби, съобщава NOVA.

Според нея в рамките на шест месеца съдружничката ѝ Вихра Димитрова е подписала шест договора за консултантски услуги без знанието на останалото ръководство. „Общо всичките договори са на стойност близо 6 милиона лева. Еднолично е взела решение да ги сключи, без да уведоми никого и без да ги отчете пред общото събрание“, заяви Светла Димитрова.

Два от договорите - на стойност 3 милиона и 2,6 милиона лева - се оказват ключови за последвалите запори. Те са сключени през 2022 г. с фирмите „Тиконукоти“ ООД и „А. ЕФФЕ Консултинг“ ЕООД, които имат общ управител. По документи дружествата е трябвало да предоставят правни анализи, консултации и да съдействат за привличане на чуждестранни студенти.

Ректорът твърди, че условията по договорите са били неизпълними още при подписването им. „За договора за 3 милиона е предвиден 7-дневен срок за първо плащане от 1,5 милиона лева. Средствата са били налични, но не са преведени. Това поставя въпроса дали целта не е била умишлено да се стигне до неустойки“, посочва Светла Димитрова. По втория договор първоначалната вноска от 1,3 милиона лева също не е платена в срок. „Не разполагахме с необходимите средства, така че този договор също беше предварително обречен“, допълва тя, като определя договорите като „изцяло фиктивни“, тъй като никога не е виждала управителите на споменатите фирми.

Заради неизпълнението Арбитражен съд към Световен търговски център постановява плащане на неустойки - съответно 1,5 милиона и 1,3 милиона лева. Светла Димитрова твърди, че не е била уведомена за водените производства, разбрала е едва след наложени от частен съдебен изпълнител забрани. „По никакъв начин не сме получавали призовки или документи, че тече подобен процес“, заявява тя. От своя страна председателят на арбитража Иван Тосков отхвърля това. „Налице са редица доказателства, че страните са уведомени, включително чрез процесуални представители и електронна поща“, посочва той. Арбитърът, който е присъдил огромните неустойки - Светослав Йорданов, е с отнети права по други случаи.

Освен двата големи договора, са сключени още четири за по-малки суми, в порядъка от 30 до 120 000 лв. По тях е имало парични преводи. 

Позицията на защитата на Вихра Димитрова е различна. Според адвоката ѝ Галя Гълъбова ректорът е знаела за договорите, тъй като е имала достъп до онлайн банкирането и е можела да следи плащанията. „Всички преводи са извършвани по електронен път и тя е имала възможност да ги види и да реагира“, заявява юристът. По думите ѝ забавянето на плащанията е било свързано с очаквани приходи, които не са постъпили, а Вихра Димитрова е търсила отсрочка от контрагентите.

През октомври 2022 година ректорът на висшето училище изключва съдружничката си Вихра Димитрова заради нарушения на устава. Решението е взето, след като разбира за част от сключените договори. Според адвокат Галя Гълъбова това е още едно доказателство, че Светла Димитрова е била наясно с тях. По думите ѝ клиентката ѝ не е внесла сумите по договорите за 3 милиона и 2,6 милиона лева, тъй като е очаквала постъпления по сметката на висшето училище, които така и не са били получени. Имало и кореспонденция, в която моли консултантските фирми с искане за отсрочка на плащанията.

През 2024 г. прокуратурата в Пловдив повдига обвинения срещу Вихра Димитрова за сключване на неизгодни сделки с щета за над 3,7 милиона лева, както и срещу управителя на фирмите Петя Фаваро, която отказа коментар. Впоследствие делото е прехвърлено в София по разпореждане на Борислав Сарафов и прекратено от наблюдаващ прокурор.

„Бездействието на Вихра има значение - както по отношение на сключването на договорите, така и най-малко за тяхното неизпълнение. Твърдението ѝ, че не е знаела за арбитражното производство и е разбрала едва след изтичане на сроковете, не отговаря на фактите. Данните сочат, че тя е била наясно още през октомври 2022 г., докато самите дела са приключили през септември. Това означава, че е имала поне месец, в който е могла да реагира и да обжалва - възможност, предвидена по чл. 47 от закона“, смята Светла Димитрова.

Ректорът на висшето училище обжалва прекратяването на досъдебното производство пред Софийския апелативен съд. Междувременно въз основа на арбитражните решения са образувани изпълнителни дела. Появява се и нов взискател - дружеството БГ фирма, към която са прехвърлени задълженията. Екипът ни не успя да се свърже с неин представител, нито да открие служител на посочения адрес. С прокурорско постановление сумата от 1,6 милиона лева по единия от договорите е блокирана по сметка на частен съдебен изпълнител до приключване на наказателното производство. Другото задължение от 1 300 000 лв. вече е изплатено.

По данни на ректора средствата не са достигнали до фирмата взискател, а са преведени на физическо лице - Валентин Донев. Той е общински съветник от ДПС в Разлог. На последните парламентарни избори е задържан по подозрение за купуване на гласове, след което е бил освободен. Адвокат Гълъбова е и негов защитник. Тя обясни, че парите са отишли при него, защото бил продал 10 декара земя на българска фирма и така тя си е изплатила задължението към него. 

Справка в имотния регистър обаче показва, че дружеството БГ фирма не е купувало земя от Валентин Донев. Адвокатът му Галя Гълъбова обясни, че има сключен предварителен договор за покупка-продажба в едно с платените данъци. Клиентът ѝ трябва да осигури проектирането и достъпа до минерални води, за да се финализира договора, за което са депозирани документи в Община Разлог и се чака разрешение за минералната вода. Допълва още, че процедурата е минала за смяна на предназначението на имота и се очаква становище на РИОСВ.  Дали разследването ще бъде възобновено зависи от решението на Софийския политивен съд. 

От защитата на Донев предоставиха и още една своя позиция. „Основанието, на което е получил парите г-н Донев, е договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.12.2023 г. Сумата, изплатена от ЧСИ на 09.01.2024 г., представлява частично плащане по този договор. Договорът е анексиран до 2027 г., като до момента е извършена първата стъпка по промяна на статута на имота. Всички данъци са платени и сделката е декларирана“, се посочва в официалната позиция.

От висшето училище очакват развитието на случая в съда, като обжалват прекратяването на досъдебното производство пред Софийския апелативен съд. Решението му ще бъде ключово за това дали разследването ще бъде възобновено и дали казусът ще получи окончателен отговор.

Източник: NOVA    
