Любопитно

Най-щастливите градове през 2026 г.: Където хората наистина живеят без ежедневен стрес

Класацията от 2026 г. показва къде щастието се измерва не с пари, а с ежедневен комфорт

8 май 2026, 08:12
Най-щастливите градове през 2026 г.: Където хората наистина живеят без ежедневен стрес
Източник: iStock

Н ивото на щастие в един град все повече се определя не от туристическата му привлекателност или високите заплати, а от ежедневния комфорт. През 2026 г. списъкът с градове, където хората се чувстват най-добре, включва тези с по-ниски нива на стрес, стабилна инфраструктура и по-добър баланс между работа и личен живот.

През 2026 г. рейтингът Happy City Index за пореден път показа, че щастието в един град зависи не от туристическата му красота, а от това колко лесно е да се живее в него всеки ден. В основата на рейтинга са комфортът, безопасността, екологията и балансът между работа и личен живот.

Къде хората се чувстват най-щастливи през 2026 г.

В новата класация на Happy City Index 2026, Копенхаген стана лидер. Следват Хелзинки, Женева, Упсала, Токио, Трондхайм, Берн, Малмьо, Мюнхен и Орхус.

Това са градовете, които изследователите са определили като най-удобни за живеене въз основа на комбинация от фактори, които пряко влияят върху ежедневното благополучие на хората.

Това са градове, обединени от едно просто нещо: там не е нужно да „оцелявате“ в ритъма на метрополис. Можете просто да живеете там.

Интересното е, че повечето от лидерите не са гигантски агломерации, а средно големи градове, където системата работи стабилно и предвидимо, без да изтощава жителите с ежедневен хаос.

Втора десетка:

  • Цюрих (Швейцария)
  • Барселона (Испания)
  • Еспоо (Финландия)
  • Осло (Норвегия)
  • Хага (Нидерландия)
  • Баларат (Австралия)
  • Олборг (Дания)
  • Йокохама (Япония)
  • Лугано (Швейцария)
  • Рейкявик (Исландия)

Сингапур е на 22-ро място, Париж е на 25-то, Стокхолм е на 28-мо място, Берген е на 31-во място. Варшава е на 32-ро място, Виена е на 33-то място, Берлин е едва на 36-то място, а Амстердам е на 43-то място.

Сан Франциско е на 45-то място, Лондон е на 48-мо място, а Прага е на 72-ро място. Брюксел е на 78-мо място, Милано е едва на 80-то. Люксембург е едва на 107-мо място, а до него е Мелбърн. Рим е на 144-то място, Лисабон е на 159-то място, а Дубай е на 165-то място.

Неапол - 202-ро място, Истанбул - 206-то, Ню Йорк - 207-мо. В класацията е споменат и Киев, който е на последно място - 251-во, но с бележката „не е класиран“ - без оценка или сравнение, като знак на уважение към усилията на украинските градски власти при изключително трудни обстоятелства.

Какво всъщност измерва тази оценка?

Индексът на щастливия град не е за субективни емоции „харесване/нехаресване“. Той се основава на специфични фактори, които влияят на настроението и здравето ви всеки ден:

  • транспорт и мобилност
  • екология и качество на въздуха
  • достъп до лекарства
  • ниво на сигурност
  • дигитални услуги
  • баланс между работа и личен живот
  • наличност на жилища
  • качеството на градското управление.

Оценяват се общо 64 фактора. Именно комбинацията от тези фактори формира това, което изследователите наричат ​​„градско щастие“.

Защо големите градове често губят

Париж, Лондон или Рим може да са мечта за снимки в Instagram, но в реалния живот те често не успяват. Задръстванията, високите наеми, постоянният шум и липсата на лично пространство създават фонов стрес.

Това не ги прави „лоши“, те просто са за различна енергия - движение, амбиция и хъс. Въпреки това, през 2026 г. тенденцията е ясна - хората все по-често избират не „уау ефекта“, а стабилността и спокойствието.

Защо Копенхаген е отново на първо място

Копенхаген оглави класацията благодарение на стабилната си транспортна система, високото ниво на безопасност, достъпа до градски услуги и балансирания ритъм на живот.

Градът има добре развита велосипедна инфраструктура, много обществени пространства и едно от най-високите нива на доверие в градската администрация в Европа.

Изследователите също така отбелязват ниски нива на стрес в ежедневието, което все повече се превръща в ключов фактор за възприятието за качество на живот.

Нова логика на щастието

Проучването показва проста тенденция: хората се чувстват по-добре не там, където има повече статус или динамика, а там, където има по-малко ежедневен стрес.

За един съвременен град това означава, че основният показател за комфорт не е престижът, а качеството на ежедневието - от транспорт и безопасност до достъп до паркове, услуги и лично време. Това все повече определя колко комфортен е един град за живеене.

Източник: rbc.ua    
Индекс на щастливия град Ежедневен комфорт Ниски нива на стрес Баланс работа-личен живот Качество на живот Градско щастие Копенхаген Фактори за щастие Средно големи градове Стабилна инфраструктура
Последвайте ни

По темата

НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

Първият мандат изпълнен: Кабинетът

Първият мандат изпълнен: Кабинетът "Радев" полага клетва

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Времето

Времето "полудява" преди уикенда: Дъжд, гръмотевици и силен вятър

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Прогресивна България“ получи първия проучвателен мандат от „Дондуков“ 2

Румен Радев обяви първата стъпка на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

България Преди 8 минути

Лидерът на „Прогресивна България“ пристигна в парламента със съпругата си и разкри какви механизми ще задейства срещу инфлацията, без да се реже от доходи и социални плащания

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Свят Преди 49 минути

Разпоредена е аутопсия на жертвите, а мотивът за престъплението все още не е изяснен

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Свят Преди 1 час

Стойността на задържаната дрога надхвърля 812 милиона евро

<p>Катастрофата пред банкомат в София: Какво се знае до момента</p>

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

България Преди 1 час

По първоначална информация водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката

,

Модерен здравословен сладолед: Рецепта без захар, която ще ви стане любима

Любопитно Преди 2 часа

Приготвя се само с няколко съставки и е чудесен източник на протеини

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Любопитно Преди 2 часа

Градинските партита в Бъкингамския дворец датират още от 1860-те години

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Ексклузивно интервю с него може да гледате в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Свят Преди 10 часа

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Свят Преди 10 часа

Първата дама Мелания Тръмп и президентът Доналд Тръмп бяха домакини на емоционален прием в Белия дом по случай Деня на майката. В трогателна реч тя се преклони пред силата на жените, чиито деца служат в армията, и пред паметта на загиналите герои

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

България Преди 10 часа

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Свят Преди 11 часа

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Свят Преди 11 часа

Покойният медиен магнат Тед Търнър, който промени облика на новините, е оставил смразяващ запис в архивите на CNN. Видеото, запечатало военен оркестър, е имало една единствена цел: да бъде последното нещо, което човечеството ще види в ефир преди края

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Свят Преди 12 часа

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Свят Преди 12 часа

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

Делян Пеевски

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

България Преди 12 часа

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Свят Преди 13 часа

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Певицата Бони Тейлър е поставена в изкуствена кома

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 май, петък

Edna.bg

Дългоочакваният ден настъпи: от Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

Gong.bg

Наш национал подписва професионален договор с Милан

Gong.bg

Очаквания, заявки и позиции: Какво казаха партиите на влизане в НС преди кабинетът да положи клетва

Nova.bg

Новият кабинет полага клетва

Nova.bg