Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

В ъзрастен мъж застреля съпругата и дъщеря си в австрийския град Линц, след което се самоуби, съобщиха австрийските власти, цитирани от националното радио и телевизия ОРФ.

Трагедията се разиграла в четвъртък, в квартал „Св. Магдалена“, близо до заведение. След подаден сигнал на място пристигнали полицейски екипи, които открили телата на две жени и един мъж.

По-късно полицията съобщи, че стрелецът е 88-годишен мъж, а жертвите са неговата 89-годишна съпруга и 61-годишната му дъщеря, която пристигнала от Германия, за да посети родителите си. След стрелбата мъжът е сложил край на живота си.

Разследващите са открили на мястото пистолет P39, определен като „оръжие от Втората световна война“. По данни на полицията оръжието е било притежавано незаконно. В близост до телата е намерена и предсмъртна бележка, за която се предполага, че е написана от извършителя.

При претърсване на жилището на мъжа органите на реда са открили допълнително боеприпаси и пълнители, съвместими с използваното оръжие. Разпоредена е аутопсия на жертвите, а мотивът за престъплението все още не е изяснен.

След инцидента районът около местопрестъплението е бил отцепен за няколко часа. От полицията увериха, че няма опасност за местното население.