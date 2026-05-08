Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Лидерът на „Прогресивна България“ пристигна в парламента със съпругата си и разкри какви механизми ще задейства срещу инфлацията, без да се реже от доходи и социални плащания

Обновена преди 1 час / 8 май 2026, 08:58
Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет
Първият мандат изпълнен: Кабинетът "Радев" полага клетва
Времето "полудява" преди уикенда: Дъжд, гръмотевици и силен вятър
Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат
Г алопиращите цени и инфлацията са най-наболелите проблеми пред българските граждани. Бюджетът, дефицитът, новият ВСС и ПВУ – това са приоритетите и първите стъпки, които кандидатът за министър-председател Румен Радев набеляза пред журналисти преди гласуването на оглавявания от него кабинет.

Още в понеделник ще внесем изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените, не става въпрос за таван, има механизми, които ще използваме докрай, допълни Радев.

"Прогресивна България" ще подкрепи кабинета, за другите парламентарни групи не мога да кажа.

Това каза лидерът на ПБ Румен Радев, който пристигна в НС със съпругата си Десислава Радева, предаде репортер на БГНЕС. Днес парламентът ще гласува проектокабинета, който Радев представи вчера при президента Илияна Йотова. 

На въпрос за поименния състав на кабинета, Радев коментира, че "избираме професионалисти, хора с доказани качества, хора, които ще свършат работата".

Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърлени, мисля, че сме направили добър избор, но дали това е така, ще покажат резултатите. Приоритетите ми ще чуете от парламентарната трибуна, където ще държа моята реч за състава на правителството, заяви още Радев. 

Галопиращите цени, инфлацията - това са най-наболелите проблеми пред българските граждани. Бюджетът, дефицитът, новият ВСС, и разбира се, ПВУ - тези приоритети набеляза Радев пред чакащите го журналисти.

Трябва да се направи много детайлен финансов анализ на страната, да открием скритите дефицити, които ни очакват, и тогава ще знаем какви точно мерки ще предприемем, заяви Радев.

Ще се реже там, откъдето може, но в никакъв случай няма да се реже от доходи и от социални плащания, завърши Радев. 

След като очерта тези спешни мерки пред чакащите го отвън журналисти, Румен Радев влезе в пленарната зала, където от парламентарната трибуна разви своята визия за новото начало на държавата:

Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. С тези думи започна изказването си пред народните представители кандидатът за министър-председател Румен Радев. 

Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важния политически орган – Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно, посочи той. 

Радев отбеляза, че за първи път от години е избран председател на НС бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази и занапред, очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали, заяви той. 

Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа – галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка глобална енергийна криза и ескалиращи конфликти, каза Радев. По думите му, резултатът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание. 

Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите предложения за законопроекти, но ние ще отчитаме градивния принос на опозицията, каза Радев. Ще разчитаме на вашия опит и преценка, и на критика, допълни той.

Радев призова с общи усилия да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на парламента да съответства на този на българските граждани.

Румен Радев каза, че още в понеделник ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в Закона за съдебната власт.

Източник: БГНЕС/БТА, Теодора Цанева    
