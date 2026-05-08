Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

М ощно изригване на вулкана Дуконо в Индонезия отне живота на трима души, сред които двама чуждестранни туристи, а други петима са ранени. Инцидентът е станал в петък сутринта, след като група от 20 души е предприела рисковано изкачване, пренебрегвайки наложената от седмици официална забрана.

Спасителните екипи в момента са провели сложна операция в екстремни условия, за да достигнат до блокираните под върха оцелели и да евакуират телата на загиналите.

Индонезийският вулкан Марапи уби 13 души, 10 туристи са в неизвестност

„Възможна небрежност“ е причината туристите да са на вулкана въпреки забраната

Обсъжданията, проведени от властите, сочат към „възможна небрежност от страна на туристически оператори или отделни лица“, които са предприели изкачване на вулкана Дуконо въпреки официалното затваряне на туристическия район. Това се казва в изявление на Basarnas – Индонезийската национална агенция за търсене и спасяване.

„Правителството продължава да събира информация, за да възстанови пълната хронология на инцидента“, се посочва още в изявлението.

От агенцията допълват, че Министерството на туризма на Индонезия е издало официално писмо за затваряне на туристическата зона около вулкана Дуконо поради опасения за безопасността на посетителите и местните общности.

Всички туристи са открити, съобщи началникът на полицията

Началникът на местната полиция Ерлихсон Пасарибу потвърди, че всички оцелели туристи вече са открити.

Общо 15 души са успешно евакуирани от вулкана Дуконо, заяви Пасарибу.

Междувременно двама носачи (портери) от туристическата група са останали в планината, за да помагат на спасителите при свалянето на телата на тримата загинали, допълни той.

Черният петък на вулкана Дуконо

Вулканът, разположен в провинция Северно Молуку, е изригнал в петък в 07:41 часа местно време (22:41 GMT в четвъртък). Мощната експлозия е изхвърлила в небето гигантски стълб от пепел с височина 10 километра (33 000 фута).

Местните власти в град Тернате са уловили спешен SOS сигнал, изпратен от GPS устройство „Garmin“ в района на вулкана, което веднага е задействало мащабна издирвателна операция. В групата от 20 катерачи е имало деветима граждани на Сингапур, а останалите са били местни индонезийци.

Началникът на полицията в Северна Халмахера, Ерлихсон Пасарибу, потвърди смъртта на трима души:

Двама граждани на Сингапур

Един местен жител (от град Тернате)

Още петима души са ранени и са получили първа помощ. Седем от чуждестранните туристи вече са успели да слязат невредими в подножието на планината.

„Не виждаме разлика между далака и черния дроб“: Спасителите разказват за ада на върха

Наземните екипи на индонезийската агенция за търсене и спасяване (BASARNAS) и полицейски служители се опитват да си пробият път нагоре по стръмния терен, носейки носилки и медицински консумативи. Условията обаче са катастрофални.

Алди, местен жител и доброволец в спасителния екип, успя да се свърже по телефона от заслон, разположен на около 2 км от кратера:

"Условията на последния заслон са сравнително безопасни, но нагоре е ад. Постоянно виждаме как от кратера се изхвърлят пепел, нагорещени скални отломки и вулканичен материал. Върхът е изключително опасен".

Спасителите вече са локализирали позициите на двама от загиналите близо до самия връх, но непрекъснатите вторични трусове, взривове и лошата видимост не им позволяват да достигнат до телата им. Точното местоположение на третата жертва все още не е установено.

Защо туристите са били там въпреки строгата забрана?

Полицията потвърди, че в района е имало в сила строга забрана за изкачване през последните две седмици. Предупрежденията са били разпространени масово в социалните мрежи, а по пътеките към върха са били поставени десетки информационни банери и плакати.

Въпреки това групата е навлязла свободно в опасната зона. Тъй като вулканът Дуконо (висок 1335 метра) няма официален регистрационен пост с физическа охрана на входа, туристите са преминали безпрепятствено. Според спасителите, целта им е била да заснемат отблизо активния кратер.

За щастие, жителите на близките села в подножието са в безопасност, тъй като техните селища се намират на голямо разстояние от обсега на изригването.

Вулканът, който не спира да изригва

Дуконо е един от най-активните и капризни вулкани в Индонезия. Според Вулканологичната служба на страната, само от края на март досега той е изригнал близо 200 пъти.

В момента вулканът е поставен под Ниво 2 на тревога (от общо три нива), което сигнализира за силно повишена активност.

Още от декември 2024 г. властите официално препоръчват на туристите да не се приближават на по-малко от 4 километра радиус от главния кратер поради реалната опасност от летящи камъни, пепел и лава.

Това обаче не е първият случай, в който търсачи на силни усещания рискуват живота си там. Само преди месец видеоклип стана изключително популярен в социалните мрежи, показващ група туристи, които бягат в паника и прах по склоновете на същия вулкан по време на внезапна експлозия. Днешният инцидент обаче завърши фатално. Спасителната операция продължава.