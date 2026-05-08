Свят

Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

Група от 20 души е пренебрегнала пълната забрана за изкачване. Спасители се опитват да достигнат до телата под дъжд от пепел и камъни

Обновена преди 16 минути / 8 май 2026, 10:03
Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА

М ощно изригване на вулкана Дуконо в Индонезия отне живота на трима души, сред които двама чуждестранни туристи, а други петима са ранени. Инцидентът е станал в петък сутринта, след като група от 20 души е предприела рисковано изкачване, пренебрегвайки наложената от седмици официална забрана.

Спасителните екипи в момента са провели сложна операция в екстремни условия, за да достигнат до блокираните под върха оцелели и да евакуират телата на загиналите.

Индонезийският вулкан Марапи уби 13 души, 10 туристи са в неизвестност

„Възможна небрежност“ е причината туристите да са на вулкана въпреки забраната

Обсъжданията, проведени от властите, сочат към „възможна небрежност от страна на туристически оператори или отделни лица“, които са предприели изкачване на вулкана Дуконо въпреки официалното затваряне на туристическия район. Това се казва в изявление на Basarnas – Индонезийската национална агенция за търсене и спасяване.

„Правителството продължава да събира информация, за да възстанови пълната хронология на инцидента“, се посочва още в изявлението.

От агенцията допълват, че Министерството на туризма на Индонезия е издало официално писмо за затваряне на туристическата зона около вулкана Дуконо поради опасения за безопасността на посетителите и местните общности.

Всички туристи са открити, съобщи началникът на полицията

Началникът на местната полиция Ерлихсон Пасарибу потвърди, че всички оцелели туристи вече са открити.

Общо 15 души са успешно евакуирани от вулкана Дуконо, заяви Пасарибу.

Междувременно двама носачи (портери) от туристическата група са останали в планината, за да помагат на спасителите при свалянето на телата на тримата загинали, допълни той.

Черният петък на вулкана Дуконо

Вулканът, разположен в провинция Северно Молуку, е изригнал в петък в 07:41 часа местно време (22:41 GMT в четвъртък). Мощната експлозия е изхвърлила в небето гигантски стълб от пепел с височина 10 километра (33 000 фута).

Местните власти в град Тернате са уловили спешен SOS сигнал, изпратен от GPS устройство „Garmin“ в района на вулкана, което веднага е задействало мащабна издирвателна операция. В групата от 20 катерачи е имало деветима граждани на Сингапур, а останалите са били местни индонезийци.

Най-малко 11 загинали при изригването на вулкана Мерапи в Индонезия

Началникът на полицията в Северна Халмахера, Ерлихсон Пасарибу, потвърди смъртта на трима души:

Двама граждани на Сингапур

Един местен жител (от град Тернате)

Още петима души са ранени и са получили първа помощ. Седем от чуждестранните туристи вече са успели да слязат невредими в подножието на планината.

„Не виждаме разлика между далака и черния дроб“: Спасителите разказват за ада на върха

Наземните екипи на индонезийската агенция за търсене и спасяване (BASARNAS) и полицейски служители се опитват да си пробият път нагоре по стръмния терен, носейки носилки и медицински консумативи. Условията обаче са катастрофални.

Бразилскa туристка е намерна мъртва след падане от вулкан

Алди, местен жител и доброволец в спасителния екип, успя да се свърже по телефона от заслон, разположен на около 2 км от кратера:

"Условията на последния заслон са сравнително безопасни, но нагоре е ад. Постоянно виждаме как от кратера се изхвърлят пепел, нагорещени скални отломки и вулканичен материал. Върхът е изключително опасен".

Спасителите вече са локализирали позициите на двама от загиналите близо до самия връх, но непрекъснатите вторични трусове, взривове и лошата видимост не им позволяват да достигнат до телата им. Точното местоположение на третата жертва все още не е установено.

Спират засега спасителните операции край японския вулкан

Защо туристите са били там въпреки строгата забрана?

Полицията потвърди, че в района е имало в сила строга забрана за изкачване през последните две седмици. Предупрежденията са били разпространени масово в социалните мрежи, а по пътеките към върха са били поставени десетки информационни банери и плакати.

Въпреки това групата е навлязла свободно в опасната зона. Тъй като вулканът Дуконо (висок 1335 метра) няма официален регистрационен пост с физическа охрана на входа, туристите са преминали безпрепятствено. Според спасителите, целта им е била да заснемат отблизо активния кратер.

За щастие, жителите на близките села в подножието са в безопасност, тъй като техните селища се намират на голямо разстояние от обсега на изригването.

Вулканът, който не спира да изригва

Дуконо е един от най-активните и капризни вулкани в Индонезия. Според Вулканологичната служба на страната, само от края на март досега той е изригнал близо 200 пъти.

В момента вулканът е поставен под Ниво 2 на тревога (от общо три нива), което сигнализира за силно повишена активност.

Още от декември 2024 г. властите официално препоръчват на туристите да не се приближават на по-малко от 4 километра радиус от главния кратер поради реалната опасност от летящи камъни, пепел и лава.

Това обаче не е първият случай, в който търсачи на силни усещания рискуват живота си там. Само преди месец видеоклип стана изключително популярен в социалните мрежи, показващ група туристи, които бягат в паника и прах по склоновете на същия вулкан по време на внезапна експлозия. Днешният инцидент обаче завърши фатално. Спасителната операция продължава.

Източник: BBC    
Вулкан Дуконо Индонезия Вулканско изригване Загинали Ранени Туристи Спасителна операция Забранена зона Стълб от пепел Сингапурски граждани
Последвайте ни
НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Мистерия в Косово: Един от най-големите самолети в света кацна в Прищина при пълна секретност

Мистерия в Косово: Един от най-големите самолети в света кацна в Прищина при пълна секретност

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Марк Хамил „погреба“ Тръмп: Белият дом обвини актьора в подстрекаване към насилие

Любопитно Преди 18 минути

Генерирано от изкуствен интелект изображение на Доналд Тръмп в плитък гроб взриви политическото пространство в САЩ

Турция изненада света с първата си междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“, какво знаем за нея

Турция изненада света с първата си междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“, какво знаем за нея

Свят Преди 37 минути

Турция все още не е започнала серийното производство на ракетата

Снимката е илюстративна

„Бях много разстроен“: Шокиращото оправдание на хирург, убил пациент, след като изрязал черния дроб вместо далака

Свят Преди 54 минути

Лекарят от Флорида, който уби мъж на операционната маса и се опита да скрие грешката, направи скандални признания под клетва. Разберете какво го грози в съда

Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток

Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток

Свят Преди 56 минути

Hells Kitchen

Галин от Hell’s Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 59 минути

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

Свят Преди 1 час

Огънят се разпространява поради сухото време

,

Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

България Преди 1 час

Заради неизпълнението на фиктивни контракти Арбитражен съд постановява плащане на неустойки - 1,5 милиона и 1,3 милиона лева

Указът за възлагане на мандат на Румен Радев е обнародван в "Държавен вестник"

Указът за възлагане на мандат на Румен Радев е обнародван в "Държавен вестник"

България Преди 1 час

В четвъртък президентът Илияна Йотова му връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, той го върна изпълнен

Преди клетвата на новия кабинет: Какво казаха партиите на влизане в НС

Преди клетвата на новия кабинет: Какво казаха партиите на влизане в НС

България Преди 1 час

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Свят Преди 2 часа

Разпоредена е аутопсия на жертвите, а мотивът за престъплението все още не е изяснен

,

Най-щастливите градове през 2026 г.: Където хората наистина живеят без ежедневен стрес

Любопитно Преди 2 часа

Класацията от 2026 г. показва къде щастието се измерва не с пари, а с ежедневен комфорт

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Свят Преди 2 часа

Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети

,

Тайната на прическата на Джесика Алба: Меки вълни, които лесно се правят у дома

Любопитно Преди 2 часа

Цялата магия на този стил е в една стъпка, за която малцина знаят

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Свят Преди 3 часа

Стойността на задържаната дрога надхвърля 812 милиона евро

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

България Преди 3 часа

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Галин от Hell’s Kitchen: Най-трудно ми беше да не виждам жена ми и детето ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

Певицата Бони Тейлър е поставена в изкуствена кома

Edna.bg

Веласкес пред Mundo Deportivo: Сираков е добър и честен човек, основната фаза на ЛК ще е огромно постижение

Gong.bg

Оклахома Сити и Детройт с нови победи от полуфиналите в плейофите на НБА

Gong.bg

Новият кабинет полага клетва

Nova.bg

Румен Радев: Още в понеделник внасяме предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени

Nova.bg