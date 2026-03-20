Свят

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

20 март 2026, 12:12
Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал
Източник: AP/БТА

Г оворителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция, ген. Али Мохамад Наини, заяви, че Техеран продължава да произвежда ракети, предаде агенция Асошиейтед прес.

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Коментарите на генерала опровергават твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е способен да произвежда ракети. Интервюто е публикувано в иранския държавен вестник „Иран“.

„Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите“, добави той. В иранската образователна система максималната оценка е 20, отбелязва АП.

Али Хаменей: Битката започна

Ген. Наини също подчерта, че конфликтът ще продължи.

„Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен“, заяви той.

„Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната.“

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Неяснота около живота на генерала

По-късно агенция "Ройтерс" съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит, но информацията все още не е потвърдена официално. Обстановката остава напрегната, а международната общност следи внимателно развитието на ситуацията в региона.

Израел: Иран наруши примирието. Техеран отрича

Иранската ракетна програма е централна част от стратегическата политика на Техеран и редовно предизвиква реакции в Израел и САЩ. Тези изявления идват на фона на ескалиращи конфликти в Близкия изток и международни санкции, насочени срещу иранската военна индустрия.

Разпространената информация за евентуалната смърт на генерала би могла да увеличи напрежението в региона и да предизвика нови реакции от страна на западни и регионални държави, които следят отблизо ракетната активност на Иран.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
