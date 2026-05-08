В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил“ пожарникарите се борят с мащабен горски пожар, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, предава Страна.уа.

Поради силни пориви на вятъра огънят бързо се разпространява по територията, обхващайки все нови и нови участъци от горския масив.

Приблизителната площ на пожара вече надхвърля 1100 хектара.

May 8, 2026

Ситуацията се влошава от сухото време, силния вятър и опасността от мини в отделни участъци от територията, което значително ограничава възможността за провеждане на пожарогасителни дейности.

В някои горски райони временно не се извършват дейности поради опасността от взривоопасни предмети.

Чернобилската забранена зона е официално обозначена забранена зона около Чернобилската атомна централа. Днес зоната се управлява от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации, докато атомната централа и саркофагът ѝ се администрират отделно.