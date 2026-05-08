НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

След приключване на процедурите новото правителство ще положи клетва в пленарната зала

Обновена преди 8 минути / 8 май 2026, 07:02
П арламентът гласува проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев, излъчен от "Прогресивна България".

Президентът Илияна Йотова вчера връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в 52-рото Народно събрание - Румен Радев. Той получи мандата и го върна веднага изпълнен.

Радев представи пред държавния глава структурата и състава на проектокабинета, в който ще има четирима вицепремиери и 18 министерства. Предлага се три от министерствата - на икономиката, на иновациите и на електронното управление, да бъдат преструктурирани в две. 

В днешния брой на Държавен вестник вече са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев. С указ №150 държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминацията. С указ №151 Йотова възлага на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Георгиев Радев да състави правителство. С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.

Изявленията от парламентарната трибуна преди гласуването

"Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази, политическият дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения". Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложено от него. 

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо "без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции". И уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев каза още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. 

Той изброи и основните приоритети на новото правителство, сред които са ускореното развитие и модернизация на страната; разграждане на олигархичния модел; пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса; утвърждаване върховенството на правото; съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти; равенство между двата пола; социална справедливост и достойни доходи; гарантиране на енергийната сигурност и поносими цени за домакинствата и бизнеса; достъпно и качествено здравеопазване и образование.

"Намерихме най-подходящите хора за постовете, а не постове за хората", увери Константин Проданов от "Прогресивна България". Той подчерта, че никой от министрите няма зависимости, а са доказани специалисти, познаващи системата от вътре. По думите му министрите няма тепърва да се учат на управление, защото няма да имат толеранс не само за "меден месец", но и за "медена седмица".

"Кабинетът е първият, който още преди да е назначен, е атакуван. Обществото даде оценката за всяка парламентарна група. Оставете кабинета да покаже какво може. Хората имат качествата да изпълняват функциите на министри. Моля обществото за толеранс. Това правителство ще бъде оценявано по нещата, които ще докаже", каза Явор Гечев от "Прогресивна България".

"Гражданите дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за смели реформи, с визия за България. За съжаление, имаме всички основания да сме скептични, че този мандат, даден от гражданите, ще бъде изпълнен. Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно участвали в затлачването на редица публични системи", каза в изказването си от трибуната Божидар Божанов от парламентарната група на "Демократична България".

Той подчерта, че формацията ще бъде силна опозиция, която показва, че може и по-добре.

"Ще участваме в избора на ВСС - демонтирането на модела започва от там. Но няма да подкрепим предложеното правителство", завърши Божанов.

"Историята не започва днес и няма да свърши утре. В тази зала трябва да се припомня политическото минало на всеки един от хората, които са тук. Кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, декларативно го обяви. Аз не съм съгласен, защото политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови, както и Румен Радев през 2025 година го каза. Само че, не виждам как ще може да се възстанови това доверие при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно. Как можем да кажем, че политическата криза е свършила, след като лъжите, измятанията и подмяната продължават", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Преди малко в своето изявление г-н Радев каза, че ще работи за възстановяване на суверенитета. Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са в основата на държавата след хората. А нашите пари вече не са наши. Ние ползваме чужда валута. В изказването отсъстваше най-големият проблем в държавата - нищо не чухме за демографската катастрофа. Напротив. Говореше се за дигиталната трансформация. Току-що чух и как ще намалим дълга, като теглим нов дълг", заяви още Костадинов в изказването си от трибуната.

Велислав Величков от "Продължаваме Промяната" се обърна лично към Румен Радев като "единствения човек, от когото зависи управлението.

"Г-н Радев, искам да Ви кажа, че хората дадоха много големи надежди на правителство, което да отразява многообразието с нужния професионализъм,  авторитет, честност и почтеност на кандидатите, които представихте. Не виждам обаче нищо такова в този набор от хора. Виждам странен миш-маш от неизвестни хора, със спорни биографии, без експертиза и такива, свързани с предишни управления".

Той силно разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността от съдебна реформа.

Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
"Прогресивна България" има мнозинство в 52-рото Народно събрание със 131 депутати.  

След клетвата на членовете на новоизбраното правителство предстои предаване на властта в Министерския съвет и по министерства. 

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Гърция зaлaгa все повече на Тръмп и MAGA, докато останалата част от Европа се дистанцира

Свят Преди 8 минути

Докато голяма част от Европа обръща гръб на Тръмп, Гърция видимо удвоява усилията си за сближаване с MAGA

Актьорът от „Междузвездни войни" Марк Хамил „погреба" Тръмп: Белият дом го нарече „болен индивид"

Любопитно Преди 17 минути

Генерирано от изкуствен интелект изображение на Доналд Тръмп в плитък гроб взриви политическото пространство в САЩ

