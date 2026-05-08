Свят

„Бях много разстроен“: Шокиращото оправдание на хирург, убил пациент, след като изрязал черния дроб вместо далака

Лекарят от Флорида, който уби мъж на операционната маса и се опита да скрие грешката, направи скандални признания под клетва. Разберете какво го грози в съда

8 май 2026, 09:46
Л екар от Флорида, САЩ, обвинен в отстраняването на грешен орган от пациент, довело до смъртта му, предложи шокиращо обяснение за това защо операцията се е объркала толкова ужасно, съобщава The Post.

Д-р Томас Шакновски заяви, че 70-годишният му пациент Уилям Брайън е започнал да кърви обилно от неустановена зона в тялото по време на планирана лапароскопска спленектомия (отстраняване на далака) и лекарят „не е могъл да направи разлика“ между далака и черния му дроб, „защото бях много разстроен“, съобщава NBC News.

44-годишният общ хирург – на когото миналия месец бяха повдигнати наказателни обвинения за смъртта – е направил шокиращото признание под клетва през ноември по време на разпит от адвокатите на съпругата на Брайън, Бевърли, съобщава медията, позовавайки се на транскрипт от показанията.

Вдовицата води дело за лекарска небрежност и причиняване на смърт по непредпазливост.

Лекарят обясни, че по време на процедурата на Брайън е имало усложнения, които са я направили трудна и опасна, включително наличието на кръв в коремната кухина и това, че раздутото дебело черво е пречело на Шакновски да открие откъде идва кървенето.

В същото време други членове на хирургичния екип са извършвали сърдечен масаж, за да възстановят сърдечната дейност на Брайън, обясни лекарят.

„Не мога да ви опиша какво е за един хирург да изгуби пациент на масата, колко деморализиращо и съкрушително е това“, казва Шакновски.

„И не можех да направя разлика, защото бях много разстроен“, заявява той относно изваждането на грешния орган.

Лекарят допълва, че инцидентът му е нанесъл емоционална травма, която никога няма да успее да преодолее.

„Това е съкрушително нещо, с което ще трябва да живея до края на живота си“, казва той. „И мисля за това абсолютно всеки ден.“

„Това беше невероятно нещастно събитие, за което дълбоко съжалявам, и оставам завинаги травмиран и наранен от него“, допълва Шакновски.

Бевърли посочва в иска си, че тя и съпругът ѝ – които са от Мъсъл Шоулс, Алабама – са били на пътуване във Флорида, когато Брайън е постъпил в болницата „Ascension Sacred Heart Emerald Coast“ след оплаквания от болки в стомаха.

Там Шакновски и друг лекар го убедили да се подложи на операция на 21 август поради аномалия в далака му, се казва в иска.

Но вместо далака, Шакновски извадил черния дроб, което причинило „незабавна и катастрофална загуба на кръв, довела до смърт“, се твърди в съдебния документ.

След това лекарят наредил органът да бъде етикетиран като далак, като фактът, че това всъщност е черният дроб, е бил разкрит едва след смъртта на Брайън, твърдят съдебните документи.

Шакновски се опитал да прикрие провалената операция, като казал на Бевърли, че далакът е бил толкова увреден, че е бил четири пъти по-голям от нормалното, и твърдял, че се е преместил в другата част на тялото на Брайън, се посочва в иска.

Далакът тежи с няколко килограма по-малко от черния дроб.

Миналия месец Шакновски, чийто медицински лиценз бе отнет, бе арестуван по време на смяна като шофьор на Lyft и бе обвинен в непредумишлено убийство от втора степен.

Властите твърдят, че опозореният лекар е допуснал поредица от фатални грешки, включително преминаване от лапароскопска към по-рискова отворена операция поради лоша видимост. След това той е срязал и захванал с телбод снопове съдове около черния дроб, което е предизвикало хеморагия и е довело до спиране на сърцето на Брайън, твърдят разследващите.

Въпреки спешната ситуация, Шакновски не е повикал допълнителен екип за помощ и след това се е опитал да скрие грешката си, като погрешно е етикетирал органа като далак, твърдят властите.

Той е изправен пред затвор до 15 години, ако бъде признат за виновен.

Шакновски е бил съден и преди за лекарска небрежност при случай, свързан със смъртта на 70-годишна жена, починала от сепсис, след като той отстранил образувание по време на операция. Това дело е приключило със споразумение за неоповестена сума.

Очаква се Шакновски да бъде изправен пред съда за повдигане на обвинения на 19 май.

Лекарска небрежност Отстранен грешен орган Смърт на пациент Д-р Томас Шакновски Уилям Брайън Хирургична грешка Наказателни обвинения Прикриване на грешка Далак и черен дроб Флорида
