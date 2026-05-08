Преди клетвата на новия кабинет: Какво казаха партиите на влизане в НС

П арламентът се събира за решаващо заседание, на което се очаква да бъде гласувано и да положи клетва новото редовно правителство с премиер Румен Радев. Още преди началото на заседанието формациите в Народното събрание заявиха твърди позиции относно кабинета, като част от тях декларираха категорично несъгласие с предложения състав.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев заяви, че очаква подкрепа в рамките на парламентарното мнозинство, като подчерта, че за част от групите вече е ясно как ще гласуват.

По думите му формацията му ще подкрепи кабинета, докато за останалите парламентарни сили той не се ангажира с прогнози. Радев посочи, че при съставянето на правителството е търсено професионално качество и експертиза, а не политическа принадлежност, като целта била да бъдат избрани хора с доказани способности и готовност да изпълнят поставените задачи.

Той призна, че процесът по подбор на министри не е бил лесен, тъй като пред управлението стоят „много и тежки задачи“, изискващи внимателно обмисляне на различни варианти. „Няма лесен избор, защото предизвикателствата са сериозни“, коментира Радев, като допълни, че окончателната оценка за състава ще дойде с резултатите от работата на кабинета.

Лидерът на „Прогресивна България“ посочи още, че първите приоритети на правителството ще бъдат представени в пленарната зала, включително в речта му при дебатите по състава на кабинета. Според него сред ключовите предизвикателства е и подготовката на нов бюджет, който ще бъде важен тест за стабилността и посоката на управление.

Той заяви, че управляващото мнозинство разполага с необходимата подкрепа в парламента и това ще улесни приемането на ключови решения, включително бюджета. По думите му първите приоритети на кабинета ще бъдат овладяването на ценовия натиск, инфлацията и дефицита, както и изпълнението на реформите, свързани със съдебната власт и Плана за възстановяване и устойчивост.

Радев подчерта, че правителството ще започне с „детайлен анализ на финансовото състояние на държавата“, преди да предприеме конкретни мерки за ограничаване на инфлацията. Той уточни, че не се предвиждат административни тавани на цените, но ще бъдат използвани пазарни механизми и регулаторни инструменти за контрол. Още в началото на седмицата кабинетът ще внесе законодателни предложения, насочени към засилване на контрола върху ценовите процеси.

По отношение на бюджета Радев не се ангажира със срокове, като посочи, че първо трябва да бъде изяснено реалното финансово състояние на държавата. Той допълни, че при необходимост може да се стигне до оптимизация на разходите, но без съкращения на социални плащания и доходи. „Ще режем там, където е възможно, но не и за сметка на социалната стабилност“, заяви той.

Лидерът на „Прогресивна България“ коментира и ролята на двамата вицепремиери, които не са част от Министерския съвет като министри, като уточни, че разпределението на техните правомощия предстои да бъде официално определено.

На въпрос за възможно теглене на външен дълг Радев отговори, че такава възможност не се изключва, но всичко ще зависи от предстоящия финансов анализ и мерките за ограничаване на дефицита. „Колко и при какви условия – ще стане ясно след оценката на състоянието на бюджета“, посочи той.

Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС коментира състава на новото правителство с резерви, като подчерта, че оценките за министрите трябва да се правят не предварително, а на база реални действия. Дончев заяви, че на този етап кабинетът все още е на ниво предложения и не може да се говори за окончателен състав. По думите му е по-важно да се следи работата на министрите след встъпването им в длъжност, отколкото да се правят политически оценки преди това. „Нека ги съдим по делата“, призова той и допълни, че първите реални изводи могат да бъдат направени едва след началото на управлението.

Народният представител отбеляза, че част от номинациите са свързани с различни политически сили и предишни участия в управлението. Въпреки това Дончев отказа да определя конкретни фигури като проблемни, като подчерта, че персоналните оценки трябва да се правят на база резултатите, а не на базата на предварителни политически впечатления.

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от „Демократична България“ изразиха резерви към състава на новото правителство, като уточниха, че в него има както притеснителни, така и положителни елементи.

Мирчев заяви, че вижда съмнения за влияние на икономически кръгове върху кабинета. Той посочи, че по темата ще бъдат изложени допълнителни аргументи по време на парламентарния дебат. Депутатът обърна внимание и на присъствието на фигури, свързвани с „Има такъв народ“, въпреки че партията не получи парламентарно представителство. В същото време подчерта, че част от министрите имат доказани качества и опит, като даде пример с имена, които според него са се справяли добре в предишни свои роли.

По отношение на съдебната реформа Мирчев коментира, че очаква новият министър на правосъдието тепърва да заяви ясни позиции, за да може да бъде направена реална оценка за неговата работа.

От своя страна Божанов защити идеята за създаване на парламентарна комисия, която да разгледа въпроси, свързани с имуществото на Делян Пеевски, като отхвърли твърденията, че става дума за политически пиар. По думите му именно парламентът е институцията, която може да упражни контрол върху органите, за които има съмнения, че не са действали ефективно по сигнали в миналото. Мирчев допълни, че от „Да, България“ вече са подавали сигнали за сериозни несъответствия в имущественото състояние на Пеевски и настоя, че целта е изясняване на фактите, а не политическа демонстрация.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков заяви, че оценката за новото правителство ще зависи изцяло от реалните действия на министрите. По думите му е важно още в първите дни да стане ясно дали те ще се ангажират с конкретните мерки, заложени в програмата на „Прогресивна България“, тъй като в нея преобладават общи намерения, а конкретиката е ограничена.

Денков посочи още, че има имена в състава на кабинета, които будят притеснение, но на този етап от формацията няма да ги коментират публично. В същото време подчерта, че има и кандидати, към които изпитва уважение, като окончателната оценка ще бъде направена въз основа на свършеното от всеки един от тях.

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че няма конкретни притеснения от състава на новото правителство, но отправи критични бележки към неговата структура и произход на част от министрите. По думите му в кабинета се открояват представители, свързвани както с президента, така и с т.нар. „сглобка“, както и фигури, които според него са повлияни от външни фактори. Ганев посочи, че част от министрите имат биографии, свързани с предходни управления и политически кръгове, като даде пример с ресорите енергетика и здравеопазване.

Въпреки критиките, той уточни, че в настоящата ситуация е важно правителството да успее. „Искрено им пожелавам успех, защото времената са тежки. Те разполагат с мнозинство и носят цялата отговорност да предприемат реални действия още от първия ден“, коментира Ганев. Той акцентира и върху икономическите предизвикателства, включително напрежението в транспортния сектор, което според него ще изисква бързи решения от страна на изпълнителната власт.

По отношение на фигурата на вътрешния министър Ганев оцени положително избора на Иван Демерджиев. Според него това е едно от добрите назначения в кабинета, като изрази надежда, че ще разполага с необходимата подкрепа за провеждане на реформи в системата на МВР.

Въпреки острите реакции от опозицията, заявената подкрепа от парламентарното мнозинство практически гарантира избирането на правителството, което поставя началото на нов политически етап, съпътстван от очаквания за сблъсъци още в първите дни на управлението.