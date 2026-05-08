Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети

8 май 2026, 07:59
Източник: AP/БТА

Н апрежението в Близкия изток продължава да ескалира, след като системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били активирани за прехващане на ракети и дронове, насочени към страната. Информацията бе потвърдена от Министерството на отбраната на ОАЕ, цитирано от световните агенции "Ройтерс", "Асошиейтед прес" и "Франс прес".

В официално изявление, публикувано в социалната мрежа X, от ведомството съобщиха, че атаките идват от Иран. По данни на министерството системите за противовъздушна отбрана са прехванали балистични и крилати ракети, както и дронове, насочени към различни райони на страната.

„Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква атаки с ракети и дронове, идващи от Иран“, се посочва в съобщението.

От министерството уточняват още, че силните тътени и експлозии, чути в различни части на страната, са резултат именно от действията на системите за противоракетна отбрана. Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети.

Атаката идва на фона на рязкото покачване на напрежението в региона след размяната на удари между Иран и негови регионални противници. Анализатори предупреждават, че съществува риск конфликтът да се разрасне и да въвлече и други държави от Персийския залив.

Обединените арабски емирства са сред ключовите съюзници на САЩ в региона и разполагат с модерни системи за противовъздушна отбрана, включително американски комплекси Patriot и THAAD. През последните години страната нееднократно е била обект на атаки с дронове и ракети от подкрепяни от Иран групировки.

Международната общност следи внимателно развитието на ситуацията, а редица държави вече призоваха за сдържаност и дипломатически усилия за предотвратяване на по-широк регионален конфликт.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Румен Радев обяви първата стъпка на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Лидерът на „Прогресивна България“ пристигна в парламента със съпругата си и разкри какви механизми ще задейства срещу инфлацията, без да се реже от доходи и социални плащания

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Разпоредена е аутопсия на жертвите, а мотивът за престъплението все още не е изяснен

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Стойността на задържаната дрога надхвърля 812 милиона евро

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция

Приготвя се само с няколко съставки и е чудесен източник на протеини

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Градинските партита в Бъкингамския дворец датират още от 1860-те години

Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

Тя подчертава, че преживяното е било момент на чист страх, не драматизация, а внезапно осъзнаване, че е изгубила контрол над ситуацията

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Ексклузивно интервю с него може да гледате в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Първата дама Мелания Тръмп и президентът Доналд Тръмп бяха домакини на емоционален прием в Белия дом по случай Деня на майката. В трогателна реч тя се преклони пред силата на жените, чиито деца служат в армията, и пред паметта на загиналите герои

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Покойният медиен магнат Тед Търнър, който промени облика на новините, е оставил смразяващ запис в архивите на CNN. Видеото, запечатало военен оркестър, е имало една единствена цел: да бъде последното нещо, което човечеството ще види в ефир преди края

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

