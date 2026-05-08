Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Н апрежението в Близкия изток продължава да ескалира, след като системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били активирани за прехващане на ракети и дронове, насочени към страната. Информацията бе потвърдена от Министерството на отбраната на ОАЕ, цитирано от световните агенции "Ройтерс", "Асошиейтед прес" и "Франс прес".

В официално изявление, публикувано в социалната мрежа X, от ведомството съобщиха, че атаките идват от Иран. По данни на министерството системите за противовъздушна отбрана са прехванали балистични и крилати ракети, както и дронове, насочени към различни райони на страната.

„Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква атаки с ракети и дронове, идващи от Иран“, се посочва в съобщението.

От министерството уточняват още, че силните тътени и експлозии, чути в различни части на страната, са резултат именно от действията на системите за противоракетна отбрана. Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети.

Атаката идва на фона на рязкото покачване на напрежението в региона след размяната на удари между Иран и негови регионални противници. Анализатори предупреждават, че съществува риск конфликтът да се разрасне и да въвлече и други държави от Персийския залив.

Обединените арабски емирства са сред ключовите съюзници на САЩ в региона и разполагат с модерни системи за противовъздушна отбрана, включително американски комплекси Patriot и THAAD. През последните години страната нееднократно е била обект на атаки с дронове и ракети от подкрепяни от Иран групировки.

Международната общност следи внимателно развитието на ситуацията, а редица държави вече призоваха за сдържаност и дипломатически усилия за предотвратяване на по-широк регионален конфликт.