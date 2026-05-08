Свят

Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток

8 май 2026, 09:44
Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток
Източник: iStock/Getty Images

Ц ените на петрола се повишиха с около 1 на сто, след като между САЩ и Иран избухнаха нови сражения, които поставиха под заплаха и без това крехкото примирие между двете страни и разколебаха надеждите за напредък по отношение на отварянето на Ормузкия проток – ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ, предаде "Ройтерс".

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпват с 1,25 долара, или 1,25 на сто, до 100,98 долара за барел към 08:15 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпна с 93 цента, или 0,93 на сто, до 95,74 долара за барел.

При отварянето на пазарите двата основни петролни контракта отчетоха ръст от над 3 на сто.

Поскъпването прекъсна тридневния спад на цените, предизвикан от съобщенията, че Вашингтон и Техеран са близо до мирно споразумение, което да сложи край на военните действия, но без да решава ключовите спорове около ядрената програма на Иран.

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Въпреки ръста в петък, за седмицата и двата петролни индекса се насочват към спад от около 6 на сто.

„Пазарът е на ръба на пълен срив. Формирането на цените вече не се основава на прагматична оценка на войната или на физическите реалности около Ормузкия проток“, коментира Вандана Хари, основател на компанията за анализи „Ванда Инсайтс“ (Vanda Insights).

Петролът отново тръгна нагоре

Новото поскъпване последва обвиненията на Иран, че САЩ са нарушили едномесечното примирие, докато Вашингтон заяви, че американските удари са били отговор на ирански обстрел срещу кораби на американския флот в Ормузкия проток в четвъртък.

Иранските военни съобщиха, че САЩ са атакували ирански петролен танкер и друг кораб, както и граждански райони в пролива и на сушата.

Въпреки подновяването на бойните действия президентът Доналд Тръмп заяви пред журналисти по-късно в четвъртък, че примирието все още е в сила.

Петролът скочи рязко заради провалените опити за примирие между САЩ и Иран

„Американската администрация продължава да преувеличава перспективите за размразяване на отношенията, а пазарът, настроен оптимистично, реагира на това. Любопитното е, че всяко възстановяване на цените е постепенно и непълно, което прави фалшивите сигнали поне донякъде ефективни“, посочи още Хари.

Сблъсъците се случват в момент, в който Вашингтон очаква отговор от Техеран по последното американско предложение за мир, което не засяга редица спорни въпроси, включително настояването на САЩ за отваряне на Ормузкия проток.

Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

„От гледна точка на предлагането ситуацията остава напрегната“, посочва анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Петролът отново "избухна" - страхът от нова ескалация разтърси пазарите

Междувременно американската Комисия за търговия с фючърси на суровини (CFTC) разследва сделки с петролни фючърси за около 7 милиарда долара, сключени преди ключови изявления на Тръмп, свързани с войната в Иран, съобщи "Ройтерс".

Повечето от тези сделки са включвали къси позиции, или зaлoзи за спад на цените, реализирани на борсите „Интерконтинентал Ексчейндж“ (Intercontinental Exchange, ICE) и „Си Ем И груп“ (CME Group) преди изявления на американския президент за отлагане на атаки, примирие или други промени в политиката спрямо Иран, довели до понижение на цените на петрола.

Източник: БТА/Бойчо Попов      
Последвайте ни
НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Мистерия в Косово: Един от най-големите самолети в света кацна в Прищина при пълна секретност

Мистерия в Косово: Един от най-големите самолети в света кацна в Прищина при пълна секретност

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Гърция зaлaгa на Тръмп, докато останалата част от Европа се дистанцира</p>

Гърция зaлaгa все повече на Тръмп и MAGA, докато останалата част от Европа се дистанцира

Свят Преди 28 минути

Докато голяма част от Европа обръща гръб на Тръмп, Гърция видимо удвоява усилията си за сближаване с MAGA

Турция изненада света с първата си междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“, какво знаем за нея

Турция изненада света с първата си междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“, какво знаем за нея

Свят Преди 37 минути

Турция все още не е започнала серийното производство на ракетата

Снимката е илюстративна

„Бях много разстроен“: Шокиращото оправдание на хирург, убил пациент, след като изрязал черния дроб вместо далака

Свят Преди 54 минути

Лекарят от Флорида, който уби мъж на операционната маса и се опита да скрие грешката, направи скандални признания под клетва. Разберете какво го грози в съда

Hells Kitchen

Галин от Hell’s Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 59 минути

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

Свят Преди 1 час

Огънят се разпространява поради сухото време

,

Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

България Преди 1 час

Заради неизпълнението на фиктивни контракти Арбитражен съд постановява плащане на неустойки - 1,5 милиона и 1,3 милиона лева

Указът за възлагане на мандат на Румен Радев е обнародван в "Държавен вестник"

Указът за възлагане на мандат на Румен Радев е обнародван в "Държавен вестник"

България Преди 1 час

В четвъртък президентът Илияна Йотова му връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, той го върна изпълнен

Преди клетвата на новия кабинет: Какво казаха партиите на влизане в НС

Преди клетвата на новия кабинет: Какво казаха партиите на влизане в НС

България Преди 1 час

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Свят Преди 2 часа

Разпоредена е аутопсия на жертвите, а мотивът за престъплението все още не е изяснен

,

Най-щастливите градове през 2026 г.: Където хората наистина живеят без ежедневен стрес

Любопитно Преди 2 часа

Класацията от 2026 г. показва къде щастието се измерва не с пари, а с ежедневен комфорт

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Свят Преди 2 часа

Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети

,

Тайната на прическата на Джесика Алба: Меки вълни, които лесно се правят у дома

Любопитно Преди 2 часа

Цялата магия на този стил е в една стъпка, за която малцина знаят

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Свят Преди 3 часа

Стойността на задържаната дрога надхвърля 812 милиона евро

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

България Преди 3 часа

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция

<p>Катастрофата пред банкомат в София: Какво се знае до момента</p>

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

България Преди 3 часа

По първоначална информация водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Галин от Hell’s Kitchen: Най-трудно ми беше да не виждам жена ми и детето ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

Певицата Бони Тейлър е поставена в изкуствена кома

Edna.bg

Веласкес пред Mundo Deportivo: Сираков е добър и честен човек, основната фаза на ЛК ще е огромно постижение

Gong.bg

Оклахома Сити и Детройт с нови победи от полуфиналите в плейофите на НБА

Gong.bg

Новият кабинет полага клетва

Nova.bg

Румен Радев: Още в понеделник внасяме предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени

Nova.bg