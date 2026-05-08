Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток

Ц ените на петрола се повишиха с около 1 на сто, след като между САЩ и Иран избухнаха нови сражения, които поставиха под заплаха и без това крехкото примирие между двете страни и разколебаха надеждите за напредък по отношение на отварянето на Ормузкия проток – ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ, предаде "Ройтерс".

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпват с 1,25 долара, или 1,25 на сто, до 100,98 долара за барел към 08:15 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпна с 93 цента, или 0,93 на сто, до 95,74 долара за барел.

При отварянето на пазарите двата основни петролни контракта отчетоха ръст от над 3 на сто.

Поскъпването прекъсна тридневния спад на цените, предизвикан от съобщенията, че Вашингтон и Техеран са близо до мирно споразумение, което да сложи край на военните действия, но без да решава ключовите спорове около ядрената програма на Иран.

Въпреки ръста в петък, за седмицата и двата петролни индекса се насочват към спад от около 6 на сто.

„Пазарът е на ръба на пълен срив. Формирането на цените вече не се основава на прагматична оценка на войната или на физическите реалности около Ормузкия проток“, коментира Вандана Хари, основател на компанията за анализи „Ванда Инсайтс“ (Vanda Insights).

Новото поскъпване последва обвиненията на Иран, че САЩ са нарушили едномесечното примирие, докато Вашингтон заяви, че американските удари са били отговор на ирански обстрел срещу кораби на американския флот в Ормузкия проток в четвъртък.

Иранските военни съобщиха, че САЩ са атакували ирански петролен танкер и друг кораб, както и граждански райони в пролива и на сушата.

Въпреки подновяването на бойните действия президентът Доналд Тръмп заяви пред журналисти по-късно в четвъртък, че примирието все още е в сила.

„Американската администрация продължава да преувеличава перспективите за размразяване на отношенията, а пазарът, настроен оптимистично, реагира на това. Любопитното е, че всяко възстановяване на цените е постепенно и непълно, което прави фалшивите сигнали поне донякъде ефективни“, посочи още Хари.

Сблъсъците се случват в момент, в който Вашингтон очаква отговор от Техеран по последното американско предложение за мир, което не засяга редица спорни въпроси, включително настояването на САЩ за отваряне на Ормузкия проток.

Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

„От гледна точка на предлагането ситуацията остава напрегната“, посочва анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Междувременно американската Комисия за търговия с фючърси на суровини (CFTC) разследва сделки с петролни фючърси за около 7 милиарда долара, сключени преди ключови изявления на Тръмп, свързани с войната в Иран, съобщи "Ройтерс".

Повечето от тези сделки са включвали къси позиции, или зaлoзи за спад на цените, реализирани на борсите „Интерконтинентал Ексчейндж“ (Intercontinental Exchange, ICE) и „Си Ем И груп“ (CME Group) преди изявления на американския президент за отлагане на атаки, примирие или други промени в политиката спрямо Иран, довели до понижение на цените на петрола.