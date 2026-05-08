Тайната на прическата на Джесика Алба: Меки вълни, които лесно се правят у дома

Цялата магия на този стил е в една стъпка, за която малцина знаят

8 май 2026, 07:52
Източник: Getty Images

А ктрисата Джесика Алба от години задава холивудските тенденции в косата, а меките ѝ вълни остават едни от най-популярните сред модните икона. Тази прическа е подходяща както за ежедневни излизания, така и за специални поводи.

Как да си направим прическа като на Джесика Алба

Стъпка 1. Подгответе косата си и създайте основен обем

Прическа в стил Джесика Алба започва с правилно подготвена основа. Косата трябва да е чиста и леко влажна след измиване.

Първо, нанесете равномерно термозащитен продукт по цялата дължина, за да предпазите косата си от високи температури. След това използвайте мус или спрей за обем, като обърнете специално внимание на корените - именно те създават самия „холивудски лифтинг“.

Изсушете със сешоар, като наклоните главата си надолу или повдигнете кичурите с пръсти. Важно е да не пресушавате косата - достатъчно е да я изсушите на около 80-90%. Лека естествена небрежност в корените е част от тази визия.

Стъпка 2. Формиране на меки вълни

Когато косата ви е почти суха, разделете я на хоризонтални кичури. Започнете да къдрите косата си на нивото на ушите, като оставите горната част по-гладка.

За да създадете вълни, използвайте маша с голям диаметър или конична маша. Вземете кичури със средна дебелина - около 2-3 см. Накъдрете косата от средата на дължината, оставяйки краищата свободни. Това създава ефекта на естествени „плажни вълни“, а не на стегнати къдрици.

Някои кичури могат да бъдат накъдрени далеч от лицето, други към лицето, за да се избегне симетрия. Тази техника прави стилизирането по-живо и обемно.

Стъпка 3. Охлаждане и текстуриране

След накъдрянето е много важно косата да се охлади напълно. Това е етапът, който фиксира формата на вълните и ги прави по-стабилни.

След като косата ви се охлади, внимателно разресайте къдриците с пръсти или гребен с широки зъби. Не гребете прекалено силно - целта е да създадете лека текстура, а не идеално права прическа.

След това напръскайте текстуриращ спрей или лек лак за коса от разстояние 20-30 см. Това ще помогне за фиксиране на формата и ще добави естествен обем.

Стъпка 4. Финализиране на изображението

Отличителна черта на прическата на Джесика Алба е път в центъра, който нежно рамкира лицето. Оформете пътята с гребен и се уверете, че вълните изглеждат симетрични, но не идеално прави.

За да завършите визията си, нанесете няколко капки масло или серум в краищата на косата си. Това добавя блясък и елиминира къдренето, без да утежнява прическата ви.

Обърнете специално внимание на кичурите близо до лицето - те трябва да изглеждат възможно най-естествени и леки.

Прическата на Джесика Алба е комбинация от простота и обмислен обем. Основната тайна не е в сложните техники, а в правилната последователност: подготовка, меко къдрене, охлаждане и лека текстура.

Именно тази формула ви позволява да получите ефекта на скъпи вълни, които изглеждат естествено и подходящи във всяка ситуация.

Източник: rbc.ua    
