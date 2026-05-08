Мистерия в Косово: Един от най-големите самолети в света кацна в Прищина при пълна секретност

К ацане на един от най-големите транспортни самолети в света – Антонов Ан-124 Руслан, украинско производство – на международното летище „Адем Яшари“ край косовската столица Прищина предизвика вълнение и въпроси у косовските граждани, пише косовският вестник „Газета Експрес".

Грамадният самолет, който е дълъг близо 70 метра, има размах на крилете 73 метра и товароносимост до 150 тона, е забелязан да каца на летище „Адем Яшари“ в сряда по обяд от фотографи и любители на авиацията. В социалните мрежи в страната бързо се появяват множество публикации с въодушевени коментари за пристигането на самолета, а ентусиасти споделят кадри от пистата на летище „Адем Яшари“.

В същото време албанската редакция на Радио Свободна Европа отправя запитвания към летищните власти и косовското министерство на отбраната, но не намира информация за полета и целта му. По данни на медията полетът не е бил видим и на сайтовете за следене на полети онлайн, нито при полета, нито при кацането си в Прищина.

При създалата се ситуация авиоентусиасти от Косово споделят, че самолетът често се използва за превоз на военни товари и че е възможно да е докарал военна техника от Германия за мисията на НАТО в Косово (КейФОР).

Заради появилите се твърдения албанската редакция на Радио Свободна Европа пуска запитване относно случая и до германското министерство на външните работи и до КейФОР. Отговор обаче пристига единствено от министерството, а в него се посочва, че „заради принципите и независимо от конкретния въпрос, министерството не може да коментира военни превози“.