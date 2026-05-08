Костадин Костадинов: За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата

От парламентарната трубуана той припомни предложението на Румен Радев за референдума за еврото

8 май 2026, 10:02
Източник: БТА

И сторията не започва днес и няма да свърши утре. С тези думи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов започна изказването си от парламентарната трибуна преди Народното събрание да гласува кабинета "Радев", припомняйки реч на кандидата за премиер от май миналата година, когато беше действащ президент.

Костадинов: Да, "Възраждане" е заплаха, но заплаха за националните предатели

Костадинов припомни предложението на Радев за референдума за еврото. 

"Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч. Само че доверието беше загубено през последните години, кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, аз не съм съгласен", заяви лидерът на "Възраждане".

"Не виждам как ще се възстанови това доверие, при положение че през 2025 година Румен Радев говори едно, а през 2026 година съвсем различно", добави Костадинов и попита: "Как може да кажем, че политическата криза е свършила, след като подмятанията продължават".

Костадинов: Поредна порция лъжи и лицемерие

"Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са след хората, а нашите пари не са наши. Ние ползваме чужда валута. България вече не е независима държава, заяви лидерът на "Възраждане" и попита каква реална ползва е получила България от съюзите, в които членува. 

"Нищо не чухме за демографската катастрофа, отбеляза още той и попита как ще намалим дълга като теглим нов дълг", визирайки речта на Румен Радев от днес.

Костадинов: Същият финансов министър съсипа държавата

"За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата", каза още Костадинов, подчертавайки че изказванията, че тепърва правителството ще прави анализ на финансите на България подценяват интелекта на гражданите.

"Възраждане" няма да подкрепи правителството, заяви Костадин Костадинов.

Източник: БГНЕС    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Гърция зaлaгa все повече на Тръмп и MAGA, докато останалата част от Европа се дистанцира

Докато голяма част от Европа обръща гръб на Тръмп, Гърция видимо удвоява усилията си за сближаване с MAGA

Актьорът от „Междузвездни войни" Марк Хамил „погреба" Тръмп: Белият дом го нарече „болен индивид"

Генерирано от изкуствен интелект изображение на Доналд Тръмп в плитък гроб взриви политическото пространство в САЩ

Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток

Галин от Hell's Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

Огънят се разпространява поради сухото време

Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

Заради неизпълнението на фиктивни контракти Арбитражен съд постановява плащане на неустойки - 1,5 милиона и 1,3 милиона лева

Указът за възлагане на мандат на Румен Радев е обнародван в "Държавен вестник"

В четвъртък президентът Илияна Йотова му връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, той го върна изпълнен

Преди клетвата на новия кабинет: Какво казаха партиите на влизане в НС

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Разпоредена е аутопсия на жертвите, а мотивът за престъплението все още не е изяснен

Най-щастливите градове през 2026 г.: Където хората наистина живеят без ежедневен стрес

Класацията от 2026 г. показва къде щастието се измерва не с пари, а с ежедневен комфорт

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети

Тайната на прическата на Джесика Алба: Меки вълни, които лесно се правят у дома

Цялата магия на този стил е в една стъпка, за която малцина знаят

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Стойността на задържаната дрога надхвърля 812 милиона евро

Стартира първият етап на Джиро д'Италия, къде ще има промени в движението

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

По първоначална информация водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката

