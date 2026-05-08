Костадин Костадинов: За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата

И сторията не започва днес и няма да свърши утре. С тези думи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов започна изказването си от парламентарната трибуна преди Народното събрание да гласува кабинета "Радев", припомняйки реч на кандидата за премиер от май миналата година, когато беше действащ президент.

Костадинов: Да, "Възраждане" е заплаха, но заплаха за националните предатели

Костадинов припомни предложението на Радев за референдума за еврото.

"Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч. Само че доверието беше загубено през последните години, кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, аз не съм съгласен", заяви лидерът на "Възраждане".

"Не виждам как ще се възстанови това доверие, при положение че през 2025 година Румен Радев говори едно, а през 2026 година съвсем различно", добави Костадинов и попита: "Как може да кажем, че политическата криза е свършила, след като подмятанията продължават".

Костадинов: Поредна порция лъжи и лицемерие

"Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са след хората, а нашите пари не са наши. Ние ползваме чужда валута. България вече не е независима държава, заяви лидерът на "Възраждане" и попита каква реална ползва е получила България от съюзите, в които членува.

"Нищо не чухме за демографската катастрофа, отбеляза още той и попита как ще намалим дълга като теглим нов дълг", визирайки речта на Румен Радев от днес.

Костадинов: Същият финансов министър съсипа държавата

"За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата", каза още Костадинов, подчертавайки че изказванията, че тепърва правителството ще прави анализ на финансите на България подценяват интелекта на гражданите.

"Възраждане" няма да подкрепи правителството, заяви Костадин Костадинов.