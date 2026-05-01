Свят

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Новият върховен лидер на Техеран заяви, че ядрените и ракетните способности на страната ще бъдат защитавани „като национално богатство“

1 май 2026, 07:51
Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе
Politico: Европа не знае с колко гориво разполага
Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга
На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп
Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам
Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122
Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София
Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Н овият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заплаши да отговори на каквито и да било по-нататъшни американски атаки в изявление, прочетено по държавната телевизия, предаде ДПА.

Иран отговори на заплахата на Тръмп

„Деветдесет милиона ирански граждани, както у дома, така и в чужбина, смятат всички ядрени и ракетни способности за национално богатство и ще ги защитават точно както биха защитавали своите граници по море, земя и въздух“, се казва в изявлението.

„Чужденци, които идват от хиляди километри далеч, за да подклаждат проблеми, нямат място сред нас – освен на дъното на водите ни“, се добавя в речта, която според медиите е публикувана в чест на Деня на Персийския залив – празник, посветен на персийско-британска победа над Португалия през 1622 година.

Откакто бе назначен за приемник на убития си баща аятолах Али Хаменей в началото на март, Моджтаба Хаменей не се е появявал публично, посочва ДПА. Смята се, че той е тежко ранен.

От началото на април е в сила споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, но преговорите за уреждане на конфликта са в застой.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че въпреки че има напредък, все още няма пробив. Той настоя, че споразумение би могло да бъде постигнато само ако Техеран напълно се откаже от разработването на ядрени оръжия.

Американската медия „Аксиос“ съобщи, че днес се очаква представители на американските въоръжени сили да информират Тръмп за нови военни варианти срещу Иран. Такъв брифинг би дал сигнал, че президентът обмисля възобновяване на пълномащабните военни операции – или с цел да се излезе от задънената улица в преговорите, или за да бъде нанесен окончателен удар по иранското ръководство, отбелязва ДПА.

Според „Аксиос“ цивилната инфраструктура вероятно също ще бъде взета на прицел.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
Иран САЩ Моджтаба Хаменей Доналд Тръмп Ядрени оръжия Военни действия Мирни преговори Споразумение за прекратяване на огъня Персийски залив Ракетни способности
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Етапи на бременност при котките

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Кой празнува имен ден днес

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора“, който тихо се превръща в глобална криза

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

Почина художникът Георг Базелиц

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

Северна Македония отново постави условия на България

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Човек загина при катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

