Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Н овият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заплаши да отговори на каквито и да било по-нататъшни американски атаки в изявление, прочетено по държавната телевизия, предаде ДПА.

„Деветдесет милиона ирански граждани, както у дома, така и в чужбина, смятат всички ядрени и ракетни способности за национално богатство и ще ги защитават точно както биха защитавали своите граници по море, земя и въздух“, се казва в изявлението.

„Чужденци, които идват от хиляди километри далеч, за да подклаждат проблеми, нямат място сред нас – освен на дъното на водите ни“, се добавя в речта, която според медиите е публикувана в чест на Деня на Персийския залив – празник, посветен на персийско-британска победа над Португалия през 1622 година.

Откакто бе назначен за приемник на убития си баща аятолах Али Хаменей в началото на март, Моджтаба Хаменей не се е появявал публично, посочва ДПА. Смята се, че той е тежко ранен.

От началото на април е в сила споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, но преговорите за уреждане на конфликта са в застой.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че въпреки че има напредък, все още няма пробив. Той настоя, че споразумение би могло да бъде постигнато само ако Техеран напълно се откаже от разработването на ядрени оръжия.

Американската медия „Аксиос“ съобщи, че днес се очаква представители на американските въоръжени сили да информират Тръмп за нови военни варианти срещу Иран. Такъв брифинг би дал сигнал, че президентът обмисля възобновяване на пълномащабните военни операции – или с цел да се излезе от задънената улица в преговорите, или за да бъде нанесен окончателен удар по иранското ръководство, отбелязва ДПА.

Според „Аксиос“ цивилната инфраструктура вероятно също ще бъде взета на прицел.