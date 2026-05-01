Свят

Серия от земетресения в Невада

Най-силният трус е бил с магнитуд 4,9 и е станал малко след 1:00 ч. местно време

1 май 2026, 14:15
Серия от земетресения разтърси западната част на щата Невада рано в петък. Най-малко четири труса са регистрирани на около 10 мили югоизточно от Силвър Спрингс, като най-силният е бил с магнитуд 4,9 и е станал малко след 1:00 ч. местно време.

USGS е отчела поне още три земетресения в същия район в рамките на 24 часа, включително трус с магнитуд 4,1 малко след 21:00 ч. в четвъртък.

Трусовете са били усетени и в Рино и Карсън Сити. Властите в окръг Лайън съобщиха, че към момента няма данни за щети или пострадали, но оценката на ситуацията продължава, предаде FOX.

Това са поредните от десетки земетресения, регистрирани в Невада през този месец, включително трус с магнитуд 4,4 близо до Аламо, който беше усетен в Лас Вегас в сряда сутринта.

Източник: FOX    
