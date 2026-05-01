Без синя и зелена зона по празниците в София

З оните за почасово платено паркиране в столицата няма да функционират през предстоящите празнични дни. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Синята и зелената зона ще бъдат безплатни за гражданите на 1, 2 и 4 май, когато се отбелязва Денят на труда и международната работническа солидарност, както и на 6 май - Деня на храбростта и празника на Българската армия.

Облекченията важат за всички зони за платено паркиране в София и ще се прилагат автоматично в посочените дни.

В същото време от ЦГМ призовават водачите да спазват правилата за движение, да не създават затруднения в трафика и да проявяват отговорност и колегиалност при паркиране, особено в натоварените части на града.

Очаква се по време на празничния период трафикът в столицата да бъде засилен, поради което институцията напомня шофьорите да бъдат внимателни и да планират придвижването си предварително.