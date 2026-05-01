САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

Б ългария е извадена от списъка за наблюдение в годишния доклад на САЩ за защита на интелектуалната собственост. Това става ясно от публикуван от Офиса на търговския представител на САЩ специален доклад.

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона и напредък при наказателните преследвания през последната година.

Страната ни не е сред държавите под наблюдение, а сред тези, заслужаващи специално споменаване, в годишния доклад на Международния съюз за интелектуална собственост

В доклада се отбелязва, че през август 2023 г. България е приела Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Той предвижда наказателно преследване на лица, които създават условия за онлайн пиратство чрез разработване и поддържане на торент тракери, уеб платформи и чат групи в приложения за онлайн обмен на пиратско съдържание.

През 2025 г. българското правителство е показало силна ангажираност и е предприело стъпки за подобряване на усилията по защитата на интелектуалната собственост, се посочва още в доклада.

През януари 2026 г. българските правоохранителни органи са иззели петте най-популярни български пиратски домейна. Един от тях често е бил сред 10-те най-посещавани домейна в страната. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса. Арестувани са няколко души, като срещу част от тях са повдигнати обвинения по съответния текст от Наказателния кодекс.

Същевременно Европейският съюз е включен в списъка за наблюдение през 2026 г. В доклада се посочва, че особено безпокойство предизвиква постигнатото неотдавна предварително споразумение по общото фармацевтично законодателство на ЕС. Като проблемни са отбелязани още въпроси, свързани с географските означения и прилагането на законодателство, което засяга авторските права в цифровата среда.