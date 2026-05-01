България

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона

1 май 2026, 16:33
Б ългария е извадена от списъка за наблюдение в годишния доклад на САЩ за защита на интелектуалната собственост. Това става ясно от публикуван от Офиса на търговския представител на САЩ специален доклад.

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона и напредък при наказателните преследвания през последната година.

Страната ни не е сред държавите под наблюдение, а сред тези, заслужаващи специално споменаване, в годишния доклад на Международния съюз за интелектуална собственост

В доклада се отбелязва, че през август 2023 г. България е приела Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Той предвижда наказателно преследване на лица, които създават условия за онлайн пиратство чрез разработване и поддържане на торент тракери, уеб платформи и чат групи в приложения за онлайн обмен на пиратско съдържание.

През 2025 г. българското правителство е показало силна ангажираност и е предприело стъпки за подобряване на усилията по защитата на интелектуалната собственост, се посочва още в доклада.

През януари 2026 г. българските правоохранителни органи са иззели петте най-популярни български пиратски домейна. Един от тях често е бил сред 10-те най-посещавани домейна в страната. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса. Арестувани са няколко души, като срещу част от тях са повдигнати обвинения по съответния текст от Наказателния кодекс.

САЩ поставиха България под наблюдение заради онлайн пиратството

Същевременно Европейският съюз е включен в списъка за наблюдение през 2026 г. В доклада се посочва, че особено безпокойство предизвиква постигнатото неотдавна предварително споразумение по общото фармацевтично законодателство на ЕС. Като проблемни са отбелязани още въпроси, свързани с географските означения и прилагането на законодателство, което засяга авторските права в цифровата среда.

Източник: БГНЕС    
България Защита на интелектуалната собственост Онлайн пиратство
