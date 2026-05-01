Свят

Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици

Певицата е била арестувана на 4 март

1 май 2026, 14:00
Източник: Getty Images

П опзвездата Бритни Спиърс е обвинена от прокуратурата в щата Калифорния в шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, съобщава Асошиейтед прес. Обвинението е повдигнато в четвъртък от властите в окръг Вентура.

44-годишната певица е изправена пред едно обвинение за леко престъпление – управление на моторно превозно средство под комбинираното въздействие на алкохол и поне едно наркотично вещество, уточняват от прокуратурата. Към момента не е ясно какви точно вещества и в какви количества се твърди, че са били употребени.

Представител на Спиърс не е направил незабавен коментар по случая.

Обстоятелствата около ареста

Спиърс е била арестувана на 4 март, след като е била спряна за опасно шофиране с висока скорост по магистрала 101, в близост до дома ѝ. По информация на Калифорнийската пътна полиция, тя е изглеждала в нетрезво състояние и е преминала серия от полеви тестове за трезвеност.

След това е била задържана по подозрение за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици и отведена в затвора на окръг Вентура. На следващия ден певицата е освободена под гаранция.

Разследването по случая е приключило на 23 март, след което материалите са предадени на прокуратурата.

Лечение и съдебна процедура

Около месец след ареста Спиърс доброволно се е записала в клиника за лечение на зависимост, съобщава неин представител.

Връчването на обвинението е насрочено за понеделник. Тъй като става дума за леко престъпление, тя няма да бъде задължена да се яви лично в съда.

От прокуратурата уточняват, че случаят ще бъде разгледан по стандартната процедура за обвиняеми без предишни нарушения за шофиране в нетрезво състояние, при липса на причинени катастрофи или наранявания и при ниско ниво на алкохол в кръвта.

Бритни Спиърс е сред най-известните поп изпълнители в света,

като още в началото на 2000-те години личният ѝ живот и здравословното ѝ състояние привличат засилен медиен интерес.

През 2008 г. тя е поставена под съдебно настойничество, контролирано основно от баща ѝ и негови представители, което регулира личните и финансовите ѝ решения в продължение на повече от десетилетие. Настойничеството беше прекратено през 2021 г. след продължили съдебни процедури и обществен натиск.

В последните години певицата до голяма степен се оттегля от активната музикална кариера. След последния си студиен албум от 2016 г. тя издава ограничен брой съвместни сингли.

През този период Спиърс отново сключва брак, впоследствие се развежда и публикува автобиографичната книга The Woman in Me, в която разказва за личния си живот и професионалния си път.

Източник: Христо Кьосев/БТА    
