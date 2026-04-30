Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Б ританският крал Чарлз Трети и кралица Камила започнаха посещението си в Ню Йорк с визита на Националния мемориал за 11 септември, където отдадоха почит на жертвите на атентатите от 2001 г., съобщи Асошиейтед прес.

Посещението е част от четиридневната им визита в САЩ по повод 250 години от подписването на Декларацията за независимостта на САЩ. Това е първото посещение на действащ британски монарх в Ню Йорк след визитата през 2010 г. на кралица Елизабет Втора.

Кралят и кралицата пристигнаха с кортеж и бяха посрещнати от много официални служители. Те бяха придружени от бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг.

След като положи венци и поднесе цветя на мемориала, кралската двойка поздрави и разговаря с хората, сред които и близки на загиналите при атентатите от 11 септември, както и хора от службите за спешна помощ. Сред присъстващите бяха и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, губернаторката на щата Ню Йорк Кати Хокъл, губернаторът на щата Ню Джърси Майки Шерил, както и други официални служители.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани снощи призова крал Чарлз Трети “да върне” диаманта “Кохинор” - кралско бижу, придобито от Британската империя от Индия през 19 в., предаде Франс прес.

Запитан преди срещата си с кралската двойка по време на посещението ѝ на мемориала за 11 септември, Мамдани каза: “Ако трябваше да говоря с краля за нещо различно от това, вероятно щях да го окуража да върне диаманта “Кохинор”.

В момента изложен в Лондонската кула, 105,6-каратовият скъпоценен камък е отстъпен на Британската източноиндийска компания от Кралство Пенджаб през 1849 г., като част от мирен договор, сключен след англо-сикхската война.

Макар почти да няма съмнение, че произхожда от Индия, историята му смесва легенди и факти и включва претенции от няколко държави – сред тях Афганистан, Иран и Пакистан.

Делхи многократно призова за връщането на диаманта, но засега без успех.

Все още не е известно дали кметът на Ню Йорк е успял да повдигне този въпрос пред Чарлз Трети.

Дебатът по темата бушува във Великобритания до такава степен, че кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 г.

Говорителката на антиимиграционната партия “Реформирай Обединеното кралство”, която води в проучванията във Великобритания, Зия Юсуф, описа коментарът на Мамдани като “обида за нашия крал”.

