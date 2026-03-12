Свят

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Докато Техеран го представя като „ранен ветеран“, източници на западни издания разкриват зловещи подробности за състоянието на Моджтаба Хаменей и неговите апокалиптични вярвания

12 март 2026, 13:57
М оджтаба Хаменей, за когото в момента се смята, че е в кома, според съобщенията не се страхува от „избиването на хиляди“ и ще се „опита да контролира региона“, ако избухне война, разкри изгнаният служител Жабер Раджаби.

(Във видеото: Анализатори: Моджтаба Хаменей ще допринесе за продължителни военни действия в Близкия изток)

Раджаби, бивш съветник по външната политика на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад, който живее в изгнание в ОАЕ от 2021 г., е учил в „религиозна семинария“ заедно с Моджтаба Хаменей в Кум. Той реши да проговори, за да предупреди, че новият върховен лидер на Иран, който според съобщенията е загубил поне един крак, след като е бил критично ранен при въздушен удар, е по-безмилостен от баща си и е „по-добър лъжец“.

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?

Раджаби заяви пред Jerusalem Post: „Моджтаба няма, от първия си ден на власт, да претендира, че иска да превземе Ал-Кудс (Йерусалим). Той е противоположност на баща си, който се ядосва и това е видимо… Моджтаба може да лъже по много по-добър начин и знае как да играе играта“.

Моджтаба, син на бившия ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше ликвидиран от американско-израелските сили, съобщава се, е бил критично ранен при въздушен удар, оставяйки го в кома с отрязан крак и сериозни увреждания на стомаха или черния дроб.

Докато е учил с Моджтаба в Семинарията в Кум – най-уважаваният център за ислямски изследвания в Иран – Раджаби го описва като „обсебен от Края на дните“ и вярващ, че „той самият ще има специална роля в ускоряването на човечеството по този път“.

Моджтаба Хаменей  е "жив и здрав", въпреки че е ранен

Според шиитското течение „Дванадесетници“ - най-големият клон на шиитския ислям, изучаван от Хаменей в Кум - 12-ият имам, Мухаммад ал-Махди, за когото се вярва, че е в скривалище, ще се завърне в Края на времената, за да установи период на глобална справедливост, в който потисничеството е изкоренено. Ислямските апокалиптични традиции описват големи конфликти, случващи се преди тази ера, включително „Малхама ал-Кубра“ - велика битка, понякога тълкувана като конфронтация със Западните сили, пише Daily Mail.

Раджаби каза: „Спомням си, че Хаменей говореше по време на изследванията в Хауза и казваше, че ядреният въпрос и войниците са негово наследство. Амбициите на Моджтаба няма да бъдат повлияни от въздушни удари. Има и други въпроси, които не мога да спомена… Те се нуждаят от ядрения въпрос като защита за своя режим и хегемонията си в региона.“

Раджаби добави, че Хаменей проявява незачитане към човешкия живот, казвайки: „Ако той може да убие 13 000 от собствения си народ, тогава за него няма проблем да убие 100 000 в Тел Авив, защото ако не те е грижа за живота на твоите хора, защо да те е грижа за живота на другите в Тел Авив?“

Колко тежко е състоянието на Моджтаба Хаменей

Коментарите идват в момент, когато новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей според съобщенията е в болница със сериозни наранявания, след като е бил поразен при същия удар, убил баща му, твърди представител на режима.

56-годишният Моджтаба Хаменей, който не е виждан на публично място и не е сниман, откакто пое поста от аятолах Али Хаменей в неделя, е бил ранен при атаката срещу комплекса на баща си в Техеран в първия ден на войната. Моджтаба, описван като „ранен ветеран“ от войната от иранската държавна телевизия, е получил наранявания на краката и в момента е в болница.

„Той също е бил там и е бил ранен при тази бомбардировка“, заяви пред The Guardian Алиреза Саларян, посланик на Иран в Кипър. „Чух, че е ранен в краката, ръката и дланта... Мисля, че е в болницата, защото е ранен“.

Кой е Моджтаба Хаменей - тайнственият нов върховен лидер на Иран

Нараняванията на Моджтаба стоят зад мистериозното му отсъствие от публичното пространство, казва посланикът, добавяйки, че той също така иска да избегне вниманието на Израел и САЩ. Той каза: „Не мисля, че е в състояние [при каквито и да е обстоятелства] да изнесе реч“.

Ирански служители твърдят, че той остава в съзнание и се укрива на силно защитено място с ограничени комуникации. „Отмъстителният“ твърдолинеен духовник е мишена за ликвидиране от страна на Израел, след като страната обеща да „елиминира“ всеки, който наследи убития аятолах. При ударите в Техеран в първия ден на войната бяха убити аятолахът, съпругата на Моджтаба - Захра Хадад-Адел, и един от неговите синове.

Доналд Тръмп също засили заплахите си срещу върховния лидер, заявявайки, че той няма да може да „живее в мир“ и предупреди Иран да се готви за „смърт, огън и ярост“.

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

В един от репортажите за възкачването на Моджтаба като върховен лидер по иранската държавна телевизия, той е споменат като ранен във войната. Водещият го описва като „джанбаз“ или ранен от врага в „войната Рамадан“ - терминът, с който медиите в Иран наричат настоящия конфликт. Не бяха дадени подробности за начина, по който е ранен, въпреки че съпругата и баща му бяха убити при израелските удари.

Моджтаба Хаменей Иран Върховен лидер Война Жабер Раджаби Въздушни удари Ядрен въпрос Шиитски ислям Тежки наранявания Израел
