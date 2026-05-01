Свят

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

1 май 2026, 17:37
Източник: EPA/БГНЕС

М инистърът на отбраната на Испания Маргарита Роблес отхвърли заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли американските войски от Испания.

„Не приемаме поучения и сме напълно спокойни, защото сме една от страните, които допринасят най-много“ за НАТО, заяви тя преди медийно събитие.

Тръмп каза на 30 април, че „вероятно“ ще обмисли изтеглянето на американските войски от Испания и Италия, критикувайки и двете страни за това, че се противопоставят на американските атаки срещу Иран. „Защо да не го направя? Испания се държи ужасно, абсолютно ужасно“, посочи той.

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало, твърдейки, че тя няма международноправно основание, и отказва да позволи използването на нейните военни бази или въздушното ѝ пространство за настъпателни операции, предаде Анадолската агенция.

В Испания се намират ключови военни съоръжения на САЩ, включително военноморската база Рота и въздушната база Морон, които са от стратегическо значение за операциите на НАТО в Средиземноморието и Африка.

„С цялото ми уважение, но тези послания са отишли твърде далеч“, заяви Роблес, подчертавайки, че Испания остава силно ангажирана както с ангажиментите си към НАТО, така и със световния мир.

Коментарите на Тръмп предизвикаха реакция и в Италия, където министърът на отбраната Гуидо Крозето каза, че не разбира мотивите за евентуално изтегляне на американски войски от Италия.

По-рано тази седмица Тръмп заяви също, че Пентагонът проучва възможността за намаляване на броя на американските войски в Германия.

В началото на март САЩ заплашиха също да прекъснат всякаква търговия с Испания заради нейната позиция по отношение на Иран. Двустранната търговия обаче продължава да протича нормално.

Източник: БГНЕС    
Маргарита Роблес Доналд Тръмп Испания НАТО
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените"

България Преди 8 минути

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Свят Преди 1 час

Заподозреният е бил пребит до безсъзнание от местни жители

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

България Преди 4 часа

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

България Преди 4 часа

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията проверяват казуса

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Свят Преди 4 часа

Наркотиците били скрити в хартия за домакинството

Серия от земетресения в Невада

Свят Преди 5 часа

Най-силният трус е бил с магнитуд 4,9 и е станал малко след 1:00 ч. местно време

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

България Преди 6 часа

Градът пресъздава героичното дело на участниците в бунта от 1876 г.

Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови

В новите споразумения за присъединяване към ЕС ще бъде включена клауза за санкции

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

Без синя и зелена зона по празниците в София

Иззеха над 1 тон храни без документи в Димитровград

Пожар пламна в голям столичен мол

Всичко от днес

От мрежата

