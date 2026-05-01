Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

М инистърът на отбраната на Испания Маргарита Роблес отхвърли заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли американските войски от Испания.

„Не приемаме поучения и сме напълно спокойни, защото сме една от страните, които допринасят най-много“ за НАТО, заяви тя преди медийно събитие.

Тръмп каза на 30 април, че „вероятно“ ще обмисли изтеглянето на американските войски от Испания и Италия, критикувайки и двете страни за това, че се противопоставят на американските атаки срещу Иран. „Защо да не го направя? Испания се държи ужасно, абсолютно ужасно“, посочи той.

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало, твърдейки, че тя няма международноправно основание, и отказва да позволи използването на нейните военни бази или въздушното ѝ пространство за настъпателни операции, предаде Анадолската агенция.

В Испания се намират ключови военни съоръжения на САЩ, включително военноморската база Рота и въздушната база Морон, които са от стратегическо значение за операциите на НАТО в Средиземноморието и Африка.

„С цялото ми уважение, но тези послания са отишли твърде далеч“, заяви Роблес, подчертавайки, че Испания остава силно ангажирана както с ангажиментите си към НАТО, така и със световния мир.

Коментарите на Тръмп предизвикаха реакция и в Италия, където министърът на отбраната Гуидо Крозето каза, че не разбира мотивите за евентуално изтегляне на американски войски от Италия.

По-рано тази седмица Тръмп заяви също, че Пентагонът проучва възможността за намаляване на броя на американските войски в Германия.

В началото на март САЩ заплашиха също да прекъснат всякаква търговия с Испания заради нейната позиция по отношение на Иран. Двустранната търговия обаче продължава да протича нормално.