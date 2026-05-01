Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

П резидентът Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарно представените партии на 5 май.

Първо тя ще се срещне с представителите на водещата политическа сила в парламента - "Прогресивна България".

След като говори с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата.

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

"Както винаги досега сме правили консултациите с всяка една партия по отделно, за да дадем възможност на всеки да каже своето мнение - как ще работи оттук-нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по ПВУ. Има доста неща", заяви Йотова.

Тя изрази надежда, че ще има силна пресечна точка в различните мнения, защото "нямаме никакво време за губене".