Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

О бщина Цар Калоян е осъдена да заплати 26 000 лв. обезщетение на гражданин за щети от наводнение, след като Апелативният съд във Варна окончателно потвърди решението по делото. Това съобщи за БТА адв. д-р Калоян Монев, защитник на жалбоподателя.

Той обясни, че съдебният акт задължава Общината да изплати сумата за причинени имуществени вреди, като тя е част от общо претендирани над 75 000 лева. Присъдени са и законни лихви от 2 септември 2022 г. до окончателното изплащане, както и направените съдебни разноски.

Застрахователно дружество осъди общината за обезщетение, което трябвало да плати на клиент, чиято кола паднала в необезопасена дупка.

Съдебното решение е по казус, свързан с наводнение от 2 септември 2022 г., при което са унищожени 15 автомобила – част от частна колекция. Водна маса и наноси нанасят сериозни щети върху автомобилите, част от които са били реставрирани и с колекционерска стойност. В хода на делото е установено, че в близост до имота, който е залят от водната стихия, се намира дере с намалена проводимост заради натрупани отпадъци и растителност.

Съдът приема, че вредите не са резултат единствено от обилните валежи, а от бездействие на общинската администрация, която не е поддържала съоръжението. Възражението на общината за форсмажорно обстоятелство не е уважено, като магистратите посочват, че при нормална поддръжка щетите са могли да бъдат предотвратени.

„Това дело беше битка за принципа, че законът не търпи бездействие. Най-трудната, но и най-важна част беше доказването на причинно-следствената връзка“, каза адв. Монев от адвокатска кантора „Моневи“. По думите му е доказано, че щетите не са просто резултат от дъжда, а от години натрупвано безразличие към безопасността на гражданите. Той подчерта, че решението изпраща ясен сигнал към институциите, че задълженията по поддръжка на инфраструктурата не са формалност. „Когато не се работи, отговорността е реална и цената се плаща от бюджета на общината“, допълни Монев.

Той обясни, че делото е преминало и през Върховния касационен съд, който го е върнал за ново разглеждане с указания за уточняване на претенциите. След изпълнението им Апелативният съд – Варна потвърждава решението на Окръжния съд в Разград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Според адв. Монев случаят е показателен, че институциите носят отговорност както за действията си, така и за бездействието при поддръжката на публичната инфраструктура.

"Съдът отбелязва като съществено обстоятелство, че проблемите в района са били известни още след наводнението през 2007 г., като въпреки това не са предприети ефективни мерки за предотвратяване на последващи щети. Липсата на действия от страна на компетентните органи е отчетена като един от основните мотиви за ангажиране на отговорността на общината", каза още Калоян Монев. Той допълни, че случаят се очертава и като прецедент в съдебната практика, тъй като потвърждава възможността гражданите да търсят обезщетение при установено бездействие на институциите, довело до вреди.

С решение на Общинския съвет преди четири години община Цар Калоян пое част от разходите за няколко имота, които бяха засегнати от поройния дъжд, паднал на 2 септември.