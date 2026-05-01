Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Г ръцките власти са иззели голямо количество наркотици и са арестували български шофьор на товарен камион на пристанището в Игуменица, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Българин задържан в Гърция заради половин тон хашиш

При проверка е открито около 500 килограма канабис от типа „скънк“, скрит в товар. Операцията е извършена от отдела за борба с организираната престъпност по време на рутинна инспекция на пристигащ камион на пристанището.

Наркотиците били скрити в хартия за домакинството

Според полицията, българският гражданин, който е управлявал превозното средство, е укрил наркотичните вещества в пратка с хартиени продукти, включително салфетки и тоалетна хартия, с цел да избегне засичане.

Разследващите посочват, че товарът е тръгнал от Валенсия, преминал е през Италия и е пристигнал в Гърция. Проверява се версията, че крайната дестинация е била Турция, където този вид канабис се търгува на по-високи цени.

Разследването продължава.

По информация на полицията, задържаният не е оказал съдействие на разследващите органи и е отказал да предостави информация за евентуалната престъпна мрежа, организирала превоза.