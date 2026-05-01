Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Р усия атакува Украйна с над 400 дрона през днешния ден, като най-малко 10 души в западния украински град Тернопол и един човек в централната Виницка област са ранени, предаде "Ройтерс", позовавайки се на официални украински представители.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала страната с 409 дрона между 8:00 и 15:30 ч. Украинските ВВС са свалили или неутрализирали 388 от тях в северната, южната, централната и западната част на страната.

По-рано военновъздушните сили на Украйна информираха, че през изминалата нощ руските сили са изпратили 210 дрона срещу Украйна.

Десет души са ранени в град Тернопол, който се намира на около 150-200 км от полската граница. Атаката е поразила промишлени и инфраструктурни съоръжения там, съобщи кметът на града.

Над централната Черкаска област са свалени 19 дрона, съобщи областната управа, като оповести щети по детска градина, училище, седем частни имота и електропровод.

Една жена е ранена във Виницка област, съобщи ръководителят на администрацията. При руската атака е била разрушена една сграда.

По-рано беше съобщено, че двама души са пострадали в резултат на нощната масирана атака с дронове в южния град Одеса, а друга дневна атака в областта повреди покрива на търговски център и предизвика пожар, съобщи областната военна администрация.

Междувременно украински дронове удариха нефтените терминали в руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път в рамките на 16 дни, докато местните власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие, причинено от токсични облаци черен дим и петролен разливи в Черно море, след ударите на Украйна.