Свят

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

1 май 2026, 18:49
Източник: AP/БТА

Р усия атакува Украйна с над 400 дрона през днешния ден, като най-малко 10 души в западния украински град Тернопол и един човек в централната Виницка област са ранени, предаде "Ройтерс", позовавайки се на официални украински представители.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала страната с 409 дрона между 8:00 и 15:30 ч. Украинските ВВС са свалили или неутрализирали 388 от тях в северната, южната, централната и западната част на страната.

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

По-рано военновъздушните сили на Украйна информираха, че през изминалата нощ руските сили са изпратили 210 дрона срещу Украйна.

Десет души са ранени в град Тернопол, който се намира на около 150-200 км от полската граница. Атаката е поразила промишлени и инфраструктурни съоръжения там, съобщи кметът на града.

Над централната Черкаска област са свалени 19 дрона, съобщи областната управа, като оповести щети по детска градина, училище, седем частни имота и електропровод.

Една жена е ранена във Виницка област, съобщи ръководителят на администрацията. При руската атака е била разрушена една сграда.

По-рано беше съобщено, че двама души са пострадали в резултат на нощната масирана атака с дронове в южния град Одеса, а друга дневна атака в областта повреди покрива на търговски център и предизвика пожар, съобщи областната военна администрация.

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Междувременно украински дронове удариха нефтените терминали в руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път в рамките на 16 дни, докато местните власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие, причинено от токсични облаци черен дим и петролен разливи в Черно море, след ударите на Украйна.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

Иран изпрати ново предложение за мир

Иран изпрати ново предложение за мир

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

carmarket.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 12 часа
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 11 часа
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 12 часа
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

България Преди 8 минути

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Свят Преди 55 минути

Три самолета за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Свят Преди 3 часа

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

България Преди 4 часа

Участъкът е обезопасен и сигнализиран

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

България Преди 4 часа

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

България Преди 4 часа

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията проверяват казуса

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Свят Преди 4 часа

Наркотиците били скрити в хартия за домакинството

Серия от земетресения в Невада

Свят Преди 5 часа

Най-силният трус е бил с магнитуд 4,9 и е станал малко след 1:00 ч. местно време

Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици

Свят Преди 5 часа

Певицата е била арестувана на 4 март

По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие

България Преди 6 часа

То е под надслов "Работим, а сме бедни. Втори живот няма”

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

България Преди 6 часа

Градът пресъздава героичното дело на участниците в бунта от 1876 г.

След държавното посещение в САЩ: Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови

Свят Преди 6 часа

В края на кралското посещение президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски

В новите споразумения за присъединяване към ЕС ще бъде включена клауза за санкции

Свят Преди 6 часа

По този начин в ЕС няма да има „троянски кон“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал край Самоводене

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

България Преди 7 часа

"На днешния ден отбелязваме венеца на борбата за трудови права на гражданите", отбеляза Хасан Адемов

Без синя и зелена зона по празниците в София

България Преди 7 часа

Облекченията ще се прилагат автоматично в посочените дни

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Криско, Тита, Наско Колев и Тино превземат сцената на турнето Coca-Cola The Voice

Edna.bg

Глория Петкова ще бъде гласът на пощальонката в „Овце детективи“

Edna.bg

Барселона със специален екип в Ел Класико (снимки)

Gong.bg

НА ЖИВО: Добруджа срещу Локомотив София, съставите

Gong.bg

Обявиха кога започват консултациите с партиите

Nova.bg

Борове, движещи се към пропаст: Свлачище затвори пътя Пампорово-Смолян (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg