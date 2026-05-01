150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

От избухването през 1876 г. до днес – как въстанието променя хода на българската история и поставя националния въпрос пред света

1 май 2026, 07:37
П рез 2026 г. се навършват 150 години от избухването на Априлско въстание – едно от най-значимите събития в българската история, превърнало се в символ на стремежа към свобода и национално освобождение от османска власт.

  • Исторически контекст

Втората половина на XIX век е период на засилено национално самосъзнание сред българите. Развитието на просветата, културата и революционното движение създава условия за организирана съпротива срещу Османската империя.

Ключова роля в подготовката на въстанието играе Български революционен централен комитет, който координира дейността на местните революционни комитети. Сред основните дейци се открояват личности като Георги Бенковски, Панайот Волов, Тодор Каблешков и Стоян Заимов.

  • Избухване и развитие

Априлското въстание избухва преждевременно на 20 април (по стар стил) 1876 г. в Копривщица. Повод за това става разкриването на част от революционната мрежа от османските власти. Сигналът за началото е даден чрез т.нар. „Кърваво писмо“, изпратено от Тодор Каблешков.

Въстанието обхваща четири революционни окръга – Търновски, Сливенски, Врачански и Пловдивски. Най-активни са действията в Четвърти революционен окръг с център Панагюрище, където въстанието достига най-голям размах.

Въпреки проявения героизъм, въстаниците са слабо въоръжени и зле подготвени срещу редовната османска армия. В рамките на няколко седмици въстанието е потушено с изключителна жестокост.

  • Последици и международен отзвук

Потушаването на въстанието е съпроводено с масови репресии и насилие над цивилното население. Особено тежки са събитията в Батак, Перущица и други населени места.

Жестокостите предизвикват силен международен отзвук. Европейската общественост научава за случилото се благодарение на публикации на чуждестранни журналисти и дипломати, сред които Джанюариъс Макгахан и Юджийн Скайлър.

Събитията оказват влияние върху международната политика и допринасят за избухването на Руско-турска война, която довежда до Освобождението на България.

  • Значение за българската история

Макар и неуспешно във военно отношение, Априлското въстание има огромно историческо значение. То показва решимостта на българския народ да се бори за своята свобода и поставя българския въпрос на вниманието на великите сили.

Днес, 150 години по-късно, въстанието остава символ на саможертвата и националното достойнство. Годишнината се отбелязва с редица възпоменателни събития, изложби и инициативи в цялата страна, които отдават почит на героите от 1876 година.

По традиция кулминацията на честванията е в Копривщица, където проехтява първият изстрел срещу Османската империя.

На площад „20-ти април” ще бъде представена възстановка на епизоди от Априлското въстание - патриотичният сценичен спектакъл „Април 1876 – пламъкът, който не угасва”. Празничната програма ще продължи с концерт спектакъл на ансамбъл „Българе” и концерт на певицата Мелек Ерен.

В четвъртък вечерта на площад „20-ти април” се проведе тържествена заря-проверка с участието на Представителен гвардейски състав.

