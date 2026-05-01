Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

Е дин от големите успехи на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) през този мандат са две мерки, които подпомагат именно уязвимите в намирането на работа. Това каза в приветствието си по случай 1 май – Международния ден на труда, служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

План за заетостта ще осигури работа на 38 000

"През удължителния закон за държавния бюджет активирахме Националния план за действие по #заетостта, чрез който над 1000 безработни ще започнат работа с държавно финансиране. Приключихме работата и по „Заетост без бариери“, която с европейски средства ще осигури за две години работа на около 15 000 души от уязвими групи", информира Адемов.

"На днешния ден отбелязваме венеца на борбата за трудови права на гражданите", заяви министърът.

54 000 нови работни места са открити от началото на годината

Според него в мисията за защита на тези права социалното министерство има основна роля.

"То застава до работещите чрез Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – институцията, ангажирана пряко със защитата на едно от основните човешки права – на достойни и безопасни условия на труд", посочи Адемов.

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Той добави, че от началото на годината Инспекцията по труда е извършила над 15 500 проверки и е наложила над 3 100 санкции.

"Екипът ми знае, че едно от първите изисквания, които поставих, е да бъда информиран за всяка трудова злополука", сподели още министърът.

По думите му е недопустимо в 21-ви век да се нарушават трудовите права на работещите, с което се застрашава животът им.

"Служителите на Агенцията по заетостта са до хората, които са останали без работа, за да им помогнат в намирането на нова работа, да предложат курсове за обучение, квалификация и преквалификация и за държавна подкрепа в трудния момент", отбеляза също социалният министър.

"МТСП е призвано да помага и на хората с увреждания", посочи още Адемов.

"Подпомагаме развитието на социалната икономика, която им дава възможността да работят. Осигуряваме високотехнологични помощни средства, които помагат на хората с увреждания да се интегрират в обществото и трудът да бъде по-достъпен за тях. През Агенцията за хората с увреждания осигуряваме и подкрепа за стартиране на техни бизнес начинания", разясни също Хасан Адемов.

"Министерството, което оглавявам, е именно проводникът на солидарността в нашето общество. Неслучайно Първи май е не просто ден на труда, но и на международната работническа солидарност. Солидарността в едно общество е изключително важна, защото без нея то се разпада", написа още в поздравлението си Хасан Адемов.

Социалният министър пожела достоен труд и добри доходи на работещите и техните семейства.

По-рано министър Адемов заяви, че следващото правителство ще трябва да разработи цялостна дългосрочна програма за подоходната политика.