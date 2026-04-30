Politico: Европа не знае с колко гориво разполага

Д окато авиолиниите приземяват самолети, а държавните служители призовават гражданите да ограничат пътуванията си, усилията на Европа да предотврати недостиг, причинен от войната в Иран, се сблъскват с неочакван проблем: никой не знае точно колко гориво има на континента, твърди Politico.

Това се случва в момент, когато конфликтът в Иран повишава сметките на Европа за изкопаеми горива и заплашва да прекъсне доставките през Ормузкия проток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че конфликтът струва на ЕС близо 500 милиона евро дневно в повишени енергийни разходи.

„В Европа имаме яснота и ангажименти за май и юни… какво ще се случи след това е трудно да се предвиди“, заяви Тобиас Майер, главен изпълнителен директор на DHL Group. „Съществуват стратегически резерви, но няма голяма яснота колко от тях са изтеглени“, казва Майер.

Властите в ЕС разполагат с прозрачна информация за държавните запаси от петрол и газ. Но отвъд това, служителите, които искат да знаят кога „крановете могат да пресъхнат“, имат много малко данни. Този дефицит на информация рискува да ги остави неспособни да идентифицират недостиг или да ги принуди да вземат спешни решения въз основа на частична информация.

Министри от Белгия, Нидерландия и Испания призоваха ЕС да координира по-добре мониторинга в реално време, особено при рафинираните продукти.

„Имаме много ограничени пазарни познания и данни за газа и петрола“, заяви висш служител от енергийно министерство.

Когато става въпрос за горива като дизел и керосин, картината е особено неясна. Повечето запаси се съхраняват в търговски инвентари, а фирмите не желаят да разкриват чувствителни данни, които не са законово задължени да докладват.

„В края на краищата, информацията е толкова добра, колкото тази, която ни се предоставя“, добави служител на Комисията.

„Не можем наистина да знаем“

Европейската комисия представи планове за „Обсерватория за горивата“, която да проследява производството, вноса, износа и нивата на запасите. „Работим по въпроса, но е твърде рано да обявим как точно ще функционира“, заяви говорител на Комисията.

Природният газ е по-лесен за проследяване поради правила, въведени след 2022 г., изискващи запълване на хранилищата до 90% преди зимата. Въпреки това Евростат мониторира петролните продукти в Европа спорадично, като последните изчерпателни данни са от януари.

„Знаем какво трябва да имат на склад, но какво имат във всеки един момент е нещо, което не можем наистина да знаем“, отбеляза друг висш служител.

Ален Матюрен от лобито FuelsEurope подчерта, че частните компании често отказват да споделят такава информация дори с тях, за да не нарушат правилата за конкуренция на ЕС.

Военна мъгла

Това, което е известно, не е успокояващо. Газовите запаси на Европа бяха ниски още преди атаката срещу Иран, под 30% от капацитета. Войната в Иран рискува да преобърне динамиката на пазара, при която търговците обикновено пълнят хранилищата през лятото. Доставките на газ все още са в рамките на средното за пет години, но Европа не получава толкова, колкото би могла.

Запасите от суров петрол се проследяват по-лесно чрез сателитни изображения на танкери с плаващи покриви, покриващи около 90% от глобалния капацитет. Доклад на МАЕ обаче показва, че европейските инвентари през февруари вече са били ниски спрямо миналата година. Някои държави вече освобождават петролни запаси като част от международна инициатива.

Проследяването на керосина е „много по-трудно“, тъй като данните се черпят основно от доброволни разкрития на компаниите. Липсата на прозрачност подхранва продължаващите разногласия относно това колко гориво е останало на Европа.