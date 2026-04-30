Politico: Европа не знае с колко гориво разполага

Опасенията относно доставките растат по-бързо от способността на ЕС да ги измерва

30 април 2026, 17:01
Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга
На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп

На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп
Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам
Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122
Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София

Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София
Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон
CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка
След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Д окато авиолиниите приземяват самолети, а държавните служители призовават гражданите да ограничат пътуванията си, усилията на Европа да предотврати недостиг, причинен от войната в Иран, се сблъскват с неочакван проблем: никой не знае точно колко гориво има на континента, твърди Politico.

Това се случва в момент, когато конфликтът в Иран повишава сметките на Европа за изкопаеми горива и заплашва да прекъсне доставките през Ормузкия проток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че конфликтът струва на ЕС близо 500 милиона евро дневно в повишени енергийни разходи.

Риск от недостиг в Европа на авиационно гориво през лятото

„В Европа имаме яснота и ангажименти за май и юни… какво ще се случи след това е трудно да се предвиди“, заяви Тобиас Майер, главен изпълнителен директор на DHL Group. „Съществуват стратегически резерви, но няма голяма яснота колко от тях са изтеглени“, казва Майер.

Властите в ЕС разполагат с прозрачна информация за държавните запаси от петрол и газ. Но отвъд това, служителите, които искат да знаят кога „крановете могат да пресъхнат“, имат много малко данни. Този дефицит на информация рискува да ги остави неспособни да идентифицират недостиг или да ги принуди да вземат спешни решения въз основа на частична информация.

Европа остава без самолетно гориво до 6 седмици, предупреждава енергиен шеф

Министри от Белгия, Нидерландия и Испания призоваха ЕС да координира по-добре мониторинга в реално време, особено при рафинираните продукти.

„Имаме много ограничени пазарни познания и данни за газа и петрола“, заяви висш служител от енергийно министерство.

Когато става въпрос за горива като дизел и керосин, картината е особено неясна. Повечето запаси се съхраняват в търговски инвентари, а фирмите не желаят да разкриват чувствителни данни, които не са законово задължени да докладват.

„В края на краищата, информацията е толкова добра, колкото тази, която ни се предоставя“, добави служител на Комисията.

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

„Не можем наистина да знаем“

Европейската комисия представи планове за „Обсерватория за горивата“, която да проследява производството, вноса, износа и нивата на запасите. „Работим по въпроса, но е твърде рано да обявим как точно ще функционира“, заяви говорител на Комисията.

Природният газ е по-лесен за проследяване поради правила, въведени след 2022 г., изискващи запълване на хранилищата до 90% преди зимата. Въпреки това Евростат мониторира петролните продукти в Европа спорадично, като последните изчерпателни данни са от януари.

Експерт предупреди: Ако това се случи, Европа ще има голям проблем с горивата

„Знаем какво трябва да имат на склад, но какво имат във всеки един момент е нещо, което не можем наистина да знаем“, отбеляза друг висш служител.

Ален Матюрен от лобито FuelsEurope подчерта, че частните компании често отказват да споделят такава информация дори с тях, за да не нарушат правилата за конкуренция на ЕС.

Военна мъгла

Това, което е известно, не е успокояващо. Газовите запаси на Европа бяха ниски още преди атаката срещу Иран, под 30% от капацитета. Войната в Иран рискува да преобърне динамиката на пазара, при която търговците обикновено пълнят хранилищата през лятото. Доставките на газ все още са в рамките на средното за пет години, но Европа не получава толкова, колкото би могла.

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Запасите от суров петрол се проследяват по-лесно чрез сателитни изображения на танкери с плаващи покриви, покриващи около 90% от глобалния капацитет. Доклад на МАЕ обаче показва, че европейските инвентари през февруари вече са били ниски спрямо миналата година. Някои държави вече освобождават петролни запаси като част от международна инициатива.

Проследяването на керосина е „много по-трудно“, тъй като данните се черпят основно от доброволни разкрития на компаниите. Липсата на прозрачност подхранва продължаващите разногласия относно това колко гориво е останало на Европа.

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Balkan eCommerce Summit 2026 надмина всички очаквания: 3200+ участници превърнаха електронната търговия в реално преживяване

Любопитно Преди 43 минути

Balkan eCommerce Summit 2026 приключи с изключителен успех, утвърждавайки се като едно от най-динамичните и любими събитие за електронна търговия и дигитален маркетинг в региона

Българските традиции завладяват Кухнята на Ада

Българските традиции завладяват Кухнята на Ада

Любопитно Преди 55 минути

Нова елиминация очаква звездите и Черните куртки

Празнично работно време на магазините на А1

Празнично работно време на магазините на А1

Любопитно Преди 1 час

„(Не)дочакано семейство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

България Преди 1 час

Macлapoвa и oщe и чeтиpимa дyши oт eĸипa ѝ бяxa oбвинeни през 2010 г.

Сняг заваля в Троянския Балкан

Сняг заваля в Троянския Балкан

България Преди 1 час

Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха

“Демократична България” внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

“Демократична България” внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

България Преди 1 час

Друг законопроект, внесен от ДБ, е за нови критерии за избор на Висшия съдебен съвет

Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

България Преди 2 часа

Установени са трима мъже, съпричастни към извършеното деяние

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е част от групата на ЛЕВ ИНС

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е част от групата на ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 2 часа

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Свят Преди 2 часа

Дроновете са били управлявани от Центъра за специални операции "Алфа"

Автобус падна в река Сена край Париж

Автобус падна в река Сена край Париж

Свят Преди 2 часа

След като хората са били извадени от водата, автобусът е бил забелязан да се носи по Сена

<p>Опитът за атентата&nbsp;срещу Тръмп разкрит в детайли</p>

Разкриха подробна хронология на стрелбата в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Прокурорите твърдят, че "няма комбинация от условия, която разумно да гарантира безопасността на обществото"

Обилен сняг и минусови температури: Зимата се завърна в Румъния

Свят Преди 2 часа

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял

Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Участниците избират между функционалност и дизайн, за да спечелят задачата „Кухня“

Лайнъл Ричи и крал Чарлз III

От Лайнъл Ричи до Нина Добрев: Чарлз III и Камила събраха световния елит

Свят Преди 3 часа

Кралят и кралицата приветстваха някои от най-известните лица в света на благотворителна гала в Ню Йорк, докато тяхното изключително успешно кралско турне в САЩ продължава

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

България Преди 3 часа

Страната ни се нареди на четвърто място в отборното класиране в Тирана, след като националите ни завоюваха злато, две сребра и три бронза

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Зуека празнува рожден ден! Връща се у нас до дни

Edna.bg

Весела Бабинова: За майчинството, страха и силата да забавиш темпото

Edna.bg

Критика към Ливърпул: Как може да продадеш скъпоценен камък като Луис Диас, за да задържиш Гакпо

Gong.bg

Появи се фаворит за подписа на Петър Гайдаров

Gong.bg

Сняг заваля в Троянско и на проходите Петрохан и Превала (ВИДЕО)

Nova.bg

Очаква се засилен трафик за Деня на труда и Гергьовден

Nova.bg