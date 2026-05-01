България

Иззеха над 1 тон храни без документи в Димитровград

По данни на контролните органи по-голямата част от продуктите са с турски произход

1 май 2026, 11:44
Н ад един тон хранителни продукти без документи за произход и безопасност са установени и възбранени при проверка в Димитровград. Продуктите са открити в търговски обект на димитровградския пазар и в имот, свързан със собственика на магазина. Предстои тяхното унищожаване.

  • Откритите количества и видове продукти

При проверката в т.нар. нелегален склад са намерени 607 кг млечни продукти, 450 яйца, 102 кг ориз, 91 литра зехтин, 43 кг маслини, 26 кг бисквити и 28 кг туршия. По данни на контролните органи по-голямата част от храните са с турски произход.

В търговския обект са установени още 522 кг млечни продукти, 100 кг макаронени и бобови изделия, количества ориз и сладкиши, над 22 кг месни заготовки и 15 яйца. Част от стоките са с произход от Турция, Гърция и България.

  • Административни мерки

На собственика на двата обекта ще бъдат съставени актове за установените нарушения, съобщават от контролните органи.

Контролът върху хранителните продукти без документи за произход и безопасност е част от дейността на компетентните институции в България, включително Българската агенция по безопасност на храните. Целта на проверките е да се гарантира, че предлаганите на пазара храни отговарят на изискванията за качество, етикетиране и проследимост.

Подобни проверки се извършват регулярно както в търговски обекти, така и в складове и пазари, като при установяване на нарушения продуктите се възбраняват и подлежат на унищожаване съгласно действащото законодателство.

Източник: БАБХ    
