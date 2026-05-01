Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

С тотици представители на австралийското коренно население влязоха в сблъсък със силите на реда в отдалечен град в Северната територия на Австралия след задържането на мъж, заподозрян в убийството на 5-годишно местно момиче, предаде "Ройтерс", позовавайки се на полицията.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе, началникът на полицията в Северната територия Мартин Доул и говорител на семейството на жертвата призоваха за спокойствие, след като разярена тълпа от около 400 души, част от коренното аборигенско население, се събра снощи пред болницата, където беше откаран заподозреният, след като е бил пребит до безсъзнание от местни жители.

Кадри, излъчени от австралийската национална телевизия Ей Би Си, показаха как хора от събралото се множество призовават за вендета.

Събралите се хора хвърляха предмети и запалиха огън, ранявайки няколко полицейски служители и медицински работници, като същевременно нанесоха щети на полицейски автомобили, линейки и пожарни коли. Полицията използва сълзотворен газ и гумени патрони, за да разпръсне протестиращите.

Заподозреният - 47-годишният Джеферсън Луис, за когото полицията смята, че е отвлякъл и убил момичето, се е появил в един от лагерите в град Алис Спрингс, съобщи на пресконференция началникът на полицията в Северната територия Мартин Доул.

"Като го видели, хората в лагера решили да се саморазправят с Джеферсън", заяви той.

Петгодишното момиче изчезна миналата събота от дома си в покрайнините на Алис Спрингс. Тялото ѝ беше открито вчера от един от стотиците хора, претърсващи гъстата растителност около града, който е една от популярните туристически дестинации в Северната територия.

Луис, който беше идентифициран като заподозрян от полицията по-рано тази седмица, е осъждан за физически нападения, като неотдавна е бил освободен от затвора.

"Призовавам днес цялата общност да запази спокойствие. Бих искал да вярвам, че това, което видяхме снощи, е единичен случай", заяви Доул, като подчерта, че Луис е бил преместен тази сутрин в град Дарвин, столицата на Северната територия, на 1500 километра северно от Алис Спрингс за собствената му безопасност.

Властите съобщиха, че се очаква срещу него да бъдат повдигнати обвинения.

От десетилетия Австралия се бори да се помири с коренното си население, което обитава тези земи от близо 50 000 години, но е било маргинализирано от британските колониални владетели.

Аборигените съставляват около 3,8 процента от населението на Австралия, което наброява 27 милиона души, но се нареждат на последните места по почти всеки икономически и социален показател.

Хиляди хора, включително жертвата и нейното семейство, живеят в общности, известни като лагери, в покрайнините на Алис Спрингс, където условията за живеене не са много добри.