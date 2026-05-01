България

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

Инцидентът е станал край Самоводене

1 май 2026, 12:31
Източник: БТА

Ж ена е починала след катастрофа на пътя Велико Търново – Русе край Самоводене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в старата столица.

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

Катастрофата е затворила временно пътя Велико Търново - Русе.

Произшествието е станало около 22:00 ч. снощи на входа на село Самоводене между два леки автомобила - румънски и български. Пострадала е възрастна жена, пътувала в българския автомобил, която е починала на път за болницата. 

На мястото е извършен оглед и е започнато досъдебно производство.

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново - Русе

Няколко часа преди това на същия път, в участъка между селата Самоводене и Поликраище стана друга катастрофа със загинал, в която са участвали турски тежкотоварен камион, два леки автомобила и микробус.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
Катастрофа Път Велико Търново Русе Самоводене Загинала жена ПТП Затворен път Досъдебно производство Смърт на пътя Възрастна жена Два леки автомобила
