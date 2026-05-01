Иран изпрати ново предложение за мир

И ран изпрати ново предложение за преговори със Съединените щати до пакистанските медиатори, според източници, запознати с преговорния процес, предава Си Ен Ен.

Иран е получил нови предложения за преговори за мир от САЩ

Все още не е ясно какво съдържа предложението или дали президентът на САЩ Донлад Тръмп ще го приеме.

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици, откакто постигнаха временно прекратяване на огъня, като САЩ блокират пристанищата на Иран, а Ормузкият проток остава ефективно затворен от Техеран.