Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

И зраелските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са унищожили самолет на летище Мехрабад в Техеран, използван от покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, предаде Ройтерс.

Израел обяви, че е елиминирал приближен до върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Според тях машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина, както и за координация с приятелски държави.

US-Iran-Israel War: The Middle East has been thrown into a state of severe instability following a joint military operation by the United States and Israel late last month. The high-stakes mission resulted in the death of Iran’s 86-year-old Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei,… pic.twitter.com/XsJb0ZPIAK — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) March 16, 2026

Мехрабад е едно от най-старите летища в Техеран и понастоящем обслужва само вътрешни и регионални полети. Освен че е най-натоварената гражданска аерогара за вътрешни полети, то е и съоръжение с двойно предназначение, в което се съхраняват и военновъздушни активи.