Свят

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина

16 март 2026, 11:07
И зраелските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са унищожили самолет на летище Мехрабад в Техеран, използван от покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, предаде Ройтерс.

Според тях машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и  чужбина, както и за координация с приятелски държави.

Мехрабад е едно от най-старите летища в Техеран и понастоящем обслужва само вътрешни и регионални полети. Освен че е най-натоварената гражданска аерогара за вътрешни полети, то е и съоръжение с двойно предназначение, в което се съхраняват и военновъздушни активи.

Източник: БТА, Елена Инджева    
