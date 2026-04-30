Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Вицепрезидентът на САЩ сподели емоционални подробности за хаоса по време на опита за покушение срещу Доналд Тръмп и призна, че съпругата му Уша е научила за инцидента от социалните мрежи, докато е била сама с трите им децата

30 април 2026, 14:02
В ицепрезидентът Джей Ди Ванс разкри, че стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом е била по-голямо изпитание за съпругата му Уша, отколкото за самия него, пише PEOPLE.

На 25 април 31-годишният Коул Томас Алън проби сигурността на хотел „Хилтън“ във Вашингтон в опит да убие президента Доналд Тръмп. По това време втората дама е била у дома с трите им деца – 8-годишния Юън, 6-годишния Вивек и 4-годишната Мирабел. В момента 40-годишната Уша е бременна с четвъртото дете на семейството.

Въпреки че не е присъствала в залата, ситуацията е била „по-трудна“ за нея, тъй като не е имала представа какво точно се случва, сподели Ванс в „Шоуто на Уил Кейн“. Тя е започнала да получава информация „на парче“ чрез текстови съобщения и социалните мрежи.

Вицепрезидентът призна, че в първите моменти самият той е бил дезориентиран. Ванс е седял до Тръмп, когато в задната част на балната зала е настанала суматоха.

„Чуха се силни шумове, нямах представа какво е“, разказва той. „Преди да осъзная, видях хора да се залягат под масите.“

В този момент агент от Тайните служби се приближил до него, прошепнал му, че трябва незабавно да напуснат, след което го свалил на земята и го евакуирал към безопасна зона.

„Първоначално се стреснах, защото чухме, че е стреляно по агент. В мъглата на войната си помислих: „О, Боже, този човек е сериозно ранен или по-лошо“, спомня си Ванс. По-късно стана ясно, че агентът, улучен в гърдите, е бил с балистична жилетка и е в отлично състояние.

Ванс изрази дълбока благодарност към служителите на реда: „Те застанаха между мен и президента, излагайки живота си на опасност. Лесно е да забравиш, че тези хора, които се мотаят с децата ти, докато те тичат навън, са там именно заради нощи като тази в събота.“

Междувременно станаха ясни шокиращи подробности за нападателя. Според Белия дом Алън е написал „манифест“, в който ясно заявява намерението си да атакува членове на администрацията. Той е изпратил дълго съобщение до семейството и колегите си, което е накарало брат му да сигнализира полицията.

В понеделник, 27 април, Коул Томас Алън бе изправен пред федералния съд във Вашингтон с обвинение в опит за убийство на президента на САЩ и незаконно притежание на оръжие.

