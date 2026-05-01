Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

В Копривщица започна стотната поредна възстановка, която връща зрителите 150 години назад към събитията от Априлско въстание. Юбилейното издание на историческия спектакъл събира стотици участници и гости, за да припомни героизма и саможертвата на българските въстаници.

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Възстановката пресъздава ключови моменти от избухването на въстанието в града – от подготовката на революционерите до съдбоносните събития, които поставят началото на борбата срещу османската власт. Специално внимание е отделено на емблематични сцени, свързани с действията на местните дейци и ролята на Копривщица като едно от огнищата на въстанието.

Събитието традиционно привлича участници от цялата страна, облечени в автентични костюми и въоръжени с реплики на исторически оръжия, което допринася за реалистичното пресъздаване на епохата. Организаторите подчертават, че целта е не само да се възпроизведат исторически факти, но и да се съхрани паметта за хората, жертвали живота си в името на свободата.

Богата програма от чествания

Честванията в региона включват разнообразна програма, посветена на годишнината, предава NOVA. Провеждат се литийни шествия, в които участват духовници и миряни, както и церемонии по поднасяне на венци и цветя пред паметници на загиналите.

Организирани са и редица културни прояви – концерти, изложби и тематични спектакли, които допълват атмосферата на историческа памет. Възстановките и събитията са насочени както към местните жители, така и към многобройните посетители, които пристигат в Копривщица специално за годишнината.

Памет за Априлската епопея

Отбелязването на Априлското въстание е сред най-значимите исторически годишнини през годината. Събитията в Копривщица заемат централно място в националната програма, като напомнят за ролята на града в подготовката и избухването на въстанието.

Юбилейната възстановка се превръща в символ на живата връзка между миналото и настоящето, като съхранява спомена за Априлската епопея и нейното значение за българската история.