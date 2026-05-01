Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

М отоклубове от цялата страна са готови на протест заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията проверяват казуса.

Шоково поскъпване на "Гражданска отговорност"

Коментар по темата направиха пред NOVA Георги Янчев от Сдружение "Софийски мотористи" и Красимир Георгиев от мотоклуб "Gentleman MC".

"За нас не е логично от 70-80 лева през миналата година цената на застраховка „Гражданска отговорност” да достига до 100-120 евро сега. Големият проблем не е, че се е вдигнала цената на застраховката, а това, че никой не ни казва защо и каква е причината за покачването ѝ. Отмениха ни възможността за разсрочено плащане, тъй като ние не използваме моторите през цялата година и няма смисъл да плащаме за цялата година”, припомни Янчев.

"Гражданската отговорност" поскъпва с до 10%

"В кодекса за застраховането терминът „мотоциклетист” липсва и ние сключваме застраховка за автомобилистите. Искаме законът да се спазва. Когато има някакво повишение, да бъде прозрачна методологията, с която се определят рискът и щетите”, заяви Георгиев.

КФН проверява цените на „Гражданска отговорност“

"Напрежението в общността е голямо. Ние имаме стачна готовност. Показали сме какво можем през 2017 г., но искаме да се спазват законите и да има прозрачност. Трябва да ни обяснят публично как се случва всичко”, допълни той.

Утре е откриването на мотосезона, след като беше отменен по-рано поради лоши метеорологични условия.