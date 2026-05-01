Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията проверяват казуса

1 май 2026, 14:51
По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

Пожар пламна в голям столичен мол

Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

Скок на инфлацията в България, отчете

М отоклубове от цялата страна са готови на протест заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията проверяват казуса. 

Шоково поскъпване на "Гражданска отговорност"

Коментар по темата направиха пред NOVA Георги Янчев от Сдружение "Софийски мотористи" и Красимир Георгиев от мотоклуб "Gentleman MC".

"За нас не е логично от 70-80 лева през миналата година цената на застраховка „Гражданска отговорност” да достига до 100-120 евро сега. Големият проблем не е, че се е вдигнала цената на  застраховката, а това, че никой не ни казва защо и каква е причината за покачването ѝ. Отмениха ни възможността за разсрочено плащане, тъй като ние не използваме моторите през цялата година и няма смисъл да плащаме за цялата година”, припомни Янчев. 

"Гражданската отговорност" поскъпва с до 10%

"В кодекса за застраховането терминът „мотоциклетист” липсва и ние сключваме застраховка за автомобилистите. Искаме законът да се спазва. Когато има някакво повишение, да бъде прозрачна методологията, с която се определят рискът и щетите”, заяви Георгиев. 

КФН проверява цените на „Гражданска отговорност“

"Напрежението в общността е голямо. Ние имаме стачна готовност. Показали сме какво можем през 2017 г., но искаме да се спазват законите и да има прозрачност. Трябва да ни обяснят публично как се случва всичко”, допълни той. 

Утре е откриването на мотосезона, след като беше отменен по-рано поради лоши метеорологични условия. 

Източник: NOVA    
Мотоклубове Протест Гражданска отговорност Поскъпване на застраховки Мотористи Застраховане КФН КЗК Прозрачност Откриване на мотосезона
СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

Без синя и зелена зона по празниците в София

Иззеха над 1 тон храни без документи в Димитровград

Омбудсманът предупреди за измами с автомобили, „втора ръка“, внос от чужбина

Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора в САЩ

Флагманът на Geely е на „въздух“, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Президентът Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни"

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Кой празнува имен ден днес

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

