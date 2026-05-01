Свят

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

1 май 2026, 08:11
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Politico: Европа не знае с колко гориво разполага

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София

Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Н ова украинска атака с дронове срещу руското черноморско пристанище Туапсе е предизвикала пожар в морския терминал на обекта, съобщиха местни власти, цитирани от "Ройтерс". Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района.

„В Туапсе, в резултат на атака с дрон от страна на киевския режим, избухна пожар на територията на морския терминал“, съобщи администрацията на Краснодарския край в приложението Telegram. По информация на властите няма данни за жертви, а на място са били изпратени аварийни екипи.

Междувременно ситуацията в града остава усложнена заради последиците от предишни удари. Жителите на Туапсе са получили указания да не използват питейна вода от чешмите, а училищата са останали затворени, докато властите се опитват да овладеят щетите от серията атаки срещу местната рафинерия.

В района е обявено извънредно положение, след като по-ранен удар е предизвикал мащабен пожар, довел до спиране на производството и петролни разливи в Черно море. Макар пожарът вече да е потушен, екологичните последствия продължават да се отразяват на региона.

Според местните власти почистването на замърсените зони продължава, като на брега са били открити нови засегнати участъци. Общинските служби съобщават, че са извозени десетки хиляди кубични метра замърсени материали.

Руската служба за защита на потребителите Роспотребнадзор е препоръчала на жителите да ограничат излизанията си и да държат прозорците затворени заради повишени нива на вредни вещества във въздуха. Здравните власти са призовали населението да използва само бутилирана вода като предпазна мярка.

В резултат на ситуацията са отменени и планираните празнични събития за 1 май в града.

Част от жителите изразяват притеснения в социалните мрежи относно реалното състояние на обстановката, въпреки уверенията на властите, че ситуацията е под контрол.

Напрежението в района остава високо на фона на продължаващите атаки и усилията за справяне с екологичните и инфраструктурни последици.

Източник: БТА - Владимир Арангелов, Виктор Турмаков    
Последвайте ни
pariteni.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

