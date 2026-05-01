След държавното посещение в САЩ: Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови

Б ританският крал Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови на тридневно посещение след паметно държавно посещение в САЩ, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Няколко часа след като Чарлз и кралица Камила се сбогуваха с Вашингтон и президента Доналд Тръмп, кралят пристигна на Бермудите на самостоятелна визита.

В края на кралското посещение в САЩ президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски, като подчерта, че именно намесата на Чарлз и Камила е причината за това негово важно решение.

Марк Кент, главен изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на шотландско уиски, заяви, че след тази новина "производителите могат да дишат малко по-леко".

Тази значителна стъпка потвърждава правилността на решението на "Даунинг Стрийт" да изпрати краля на това посещение (смятано от някои за доста рисковано), за да поправи специалните отношения между Великобритания и САЩ, отбелязва ДПА.

При пристигането си снощи на международното летище на остров Сейнт Дейвид, Чарлз беше посрещнат от губернатора на Бермудските острови Андрю Мърдок и министър-председателя на тази британска отвъдморска територия Дейвид Бърт и съпругата му Кристин в присъствието на малка почетна гвардия от Кралския бермудски полк.

Кралят ще бъде церемониално посрещнат днес с подобаваща пищност и зрелищност, включваща салют от 21 оръдейни изстрела.