След държавното посещение в САЩ: Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови

В края на кралското посещение президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски

1 май 2026, 12:44
Източник: AP/БТА

Б ританският крал Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови на тридневно посещение след паметно държавно посещение в САЩ, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Няколко часа след като Чарлз и кралица Камила се сбогуваха с Вашингтон и президента Доналд Тръмп, кралят пристигна на Бермудите на самостоятелна визита.

Тръмп: Кралят ме накара да направя нещо, което никой друг не успя

Дрескод, меню и кралски блясък: Крал Чарлз и Камила на държавна вечеря в Белия дом
В края на кралското посещение в САЩ президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски, като подчерта, че именно намесата на Чарлз и Камила е причината за това негово важно решение.

Марк Кент, главен изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на шотландско уиски, заяви, че след тази новина "производителите могат да дишат малко по-леко".

Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп

Крал Чарлз III и кралица Камила започнаха посещението си в Ню Йорк
Тази значителна стъпка потвърждава правилността на решението на "Даунинг Стрийт" да изпрати краля на това посещение (смятано от някои за доста рисковано), за да поправи специалните отношения между Великобритания и САЩ, отбелязва ДПА.

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

Крал Чарлз III и Мелания Тръмп с весел момент пред кошера на Белия дом
При пристигането си снощи на международното летище на остров Сейнт Дейвид, Чарлз беше посрещнат от губернатора на Бермудските острови Андрю Мърдок и министър-председателя на тази британска отвъдморска територия Дейвид Бърт и съпругата му Кристин в присъствието на малка почетна гвардия от Кралския бермудски полк.

Кралят ще бъде церемониално посрещнат днес с подобаваща пищност и зрелищност, включваща салют от 21 оръдейни изстрела.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
Пожар пламна в голям столичен мол

Пожар пламна в голям столичен мол

Трите тихи убиеца на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

Трите тихи убиеца на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Омбудсманът предупреди за измами с автомобили, „втора ръка“, внос от чужбина

Омбудсманът предупреди за измами с автомобили, „втора ръка“, внос от чужбина

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

carmarket.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 6 часа
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 5 часа
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 6 часа
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 5 часа
Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 45 минути

Инцидентът е станал край Самоводене

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

България Преди 50 минути

"На днешния ден отбелязваме венеца на борбата за трудови права на гражданите", отбеляза Хасан Адемов

<p>Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора</p>

Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора в САЩ

Свят Преди 3 часа

Световното първенство по футбол ще се проведе в Северна Америка между 11 юни и 19 юли

<p>Флагманът на Geely е на &bdquo;въздух&ldquo;, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег</p>

Флагманът на Geely е на „въздух“, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Технологии Преди 3 часа

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Свят Преди 3 часа

Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Той приема отпадането си с усмивка и го нарича „статистическа грешка“

<p>Важно за пътуващите по АМ &bdquo;Струма&ldquo;</p>

Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

България Преди 4 часа

Движението ще остане ограничено поне още две седмици

<p>Йотова: Недопустимо е в България да има &bdquo;работещи бедни&ldquo;</p>

Президентът Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни“

България Преди 4 часа

Това написа във Facebook държавният глава по случай Международния ден на труда - 1 май

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Любопитно Преди 4 часа

Картите Таро са древна система от 78 карти, която съчетава мистицизъм, психология и символика. Те се използват от векове за самопознание, медитация и предсказване на бъдещето

Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 4 часа

На 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски

Пожар след украински удар в рафинерията в руския черноморски град Туапсе

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Свят Преди 5 часа

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Любопитно Преди 5 часа

От протестите в Чикаго през 1886 г. до съвременното му отбелязване – как празникът се утвърждава в света и в България

<p>Японският феномен &bdquo;смърт от преумора&ldquo;, който тихо се превръща в глобална криза</p>

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора“, който тихо се превръща в глобална криза

Свят Преди 6 часа

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 14 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Свят Преди 14 часа

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Свят Преди 15 часа

Пезешкиан: Продължаването на този потиснически подход е неприемливо

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

"Сърцата ни преливат от любов": Инфлуенсърите Сузи и Пламен станаха родители за втори път

Edna.bg

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Аз бях един от любимците на Нора Недкова! (ВИДЕО)

Edna.bg

Помощник на Янев отнесе тежко наказание

Gong.bg

Загубата от Пол Мартин не е най-срамната в кариерата на Григор

Gong.bg

Пожар в столичен мол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

150 години идеал за свобода: България отбелязва годишнината от Априлското въстание

Nova.bg