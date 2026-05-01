Свят

В новите споразумения за присъединяване към ЕС ще бъде включена клауза за санкции

По този начин в ЕС няма да има „троянски кон“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос

1 май 2026, 12:39
Източник: AP/БТА

В новите споразумения за присъединяване към Европейския съюз ще бъде включена специална клауза за санкции, съобщи европейският комисар по разширяването Марта Кос, цитирана от черногорската телевизия РТЦГ.

Тя уточни, че този нов член ще даде възможност на Европейската комисия да налага санкции на новоприсъединилите се държави в случай на нарушаване на правилата и ценностите на ЕС.

„Споразумението за присъединяване към Черна гора ще бъде първото, което ще включва отделни защитни механизми, след опита ни с Унгария“, подчерта Кос по време на конференция във Фрайбург.

Тя допълни, че по този начин в ЕС няма да има „троянски кон“.

Марта Кос заяви още, че разширяването на Европейския съюз е напълно реалистично през следващите години, като първа нова членка ще бъде Черна гора, а след нея – Албания.

Еврокомисарката изрази надежда, че позитивният пример на тези страни ще вдъхнови и останалите държави от Западните Балкани да следват европейския път.

Източник: Симона - Алекс Михалева/БТА    
ЕС разширяване Клауза за санкции Присъединяване към ЕС Черна гора Западни Балкани Европейска комисия Нарушаване на правила Защитни механизми Троянски кон Албания
