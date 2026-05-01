В новите споразумения за присъединяване към ЕС ще бъде включена клауза за санкции

В новите споразумения за присъединяване към Европейския съюз ще бъде включена специална клауза за санкции, съобщи европейският комисар по разширяването Марта Кос, цитирана от черногорската телевизия РТЦГ.

ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

Тя уточни, че този нов член ще даде възможност на Европейската комисия да налага санкции на новоприсъединилите се държави в случай на нарушаване на правилата и ценностите на ЕС.

„Споразумението за присъединяване към Черна гора ще бъде първото, което ще включва отделни защитни механизми, след опита ни с Унгария“, подчерта Кос по време на конференция във Фрайбург.

Тя допълни, че по този начин в ЕС няма да има „троянски кон“.

Марта Кос заяви още, че разширяването на Европейския съюз е напълно реалистично през следващите години, като първа нова членка ще бъде Черна гора, а след нея – Албания.

Еврокомисарката изрази надежда, че позитивният пример на тези страни ще вдъхнови и останалите държави от Западните Балкани да следват европейския път.