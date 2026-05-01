СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

1 май 2026, 15:00
СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти
Източник: БТА

О добрените през 2026 г. плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) към Столична община са в размер на 15 127 075 евро, съобщиха от пресцентъра на общината.

Средствата са за проекти в София, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г., като част от обектите са изпълнени още през 2024–2025 година.

„За два месеца видяхме какво означава държавата да работи по правила, вместо да се използва за политически натиск. Това не са нови пари – това са средства за одобрени проекти, които София отдавна е изпълнила или по които има значителен напредък“, каза кметът на София по повод задвижените плащания, цитиран от общинския пресцентър.

Терзиев очаква справедливост и предвидимост и от следващото правителство, за да може да се планира и работи по-бързо по проектите, които реално подобряват качеството на живота в столицата.

До момента за периода 2024–2026 г. по проекти на Столичната община са одобрени общо 22,3 млн. евро. За 2024 г. средствата са 2,8 млн. евро, а за 2025 г. – 4,4 млн. евро. Всички плащания, направени през тази година, са били по искания на общината, депозирани още през 2024 и 2025 година.

Сред по-големите обекти, за които бяха отпуснати средства тази пролет, е ул. „Опълченска“ – обект, завършен през миналата година в пълен обхват в участъка от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“. Одобрени са общо 5,8 млн. евро, от които 4,5 млн. евро през април 2026 г.

Финансиране е осигурено и за изградената през миналата година канализация по бул. „Симеоновско шосе“.

За бул. „Александър Стамболийски“, който се реконструира заедно с трамвайното трасе в участъка от Западен парк до бул. „Константин Величков“, са одобрени 11,6 млн. евро от общо 23,4 млн. евро, като над 80% от дейностите по обекта са изпълнени през 2025 г. Към момента строителството е във финална фаза – полага се последният пласт асфалтова настилка между бул. „Вардар“ и бул. „Константин Величков“. Предстоят полагане на маркировка, довършителни дейности по тротоари и алейна мрежа, както и озеленяване.

През март Столичната община получи над 8 млн. евро забавено държавно финансиране, насочено основно към обекти в районите „Красна поляна“, „Панчарево“, „Нови Искър“, „Лозенец“, „Овча купел“ и „Банкя“.

Осигурени са средства за проекти за две улици в район „Овча купел“ – ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“ (в участъка от ул. „Перуника“ до ул. „Гръстниче“ в кв. „Горна баня“), както и за изграждането на улица от ул. „Зайчар“ до ул. „Царибродска“ в район „Възраждане“.

През април е осигурено финансиране и за няколко проекта в район „Кремиковци“, включително за сгради, обновени още през миналата година – кметството в кв. „Враждебна“, построено преди 74 години, и културния дом в кв. „Бухово“, едно от най-старите подобни учреждения в района. По тях са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Очаква се финансиране и за разширение на училище и детска градина, както и за изграждане на спортни площадки и други обекти, посочи кметът на района Лилия Донкова.

В район „Красна поляна“ се придвижват дългоочаквани проекти за ново улично осветление. Финансира се проектирането на осветление в ж.к. „Западен парк“, ж.к. „Разсадник–Коньовица“, както и в редица междублокови пространства (бл. 86, бл. 87, бл. 83, бл. 26, бл. 215, бл. 216 и бл. 217), както и по бул. „Вардар“ – от бул. „Ал. Стамболийски“ до пазар „Росица“. Очаква се осигуряване на средства и за започване на изпълнението.

В район „Студентски“ се финансира изграждането на ул. „Проф. Кирил Попов“ в кв. „Малинова долина“, за която вече има изготвен проект и обявена процедура за избор на изпълнител. Осигурени са средства и за ново мостово съоръжение на ул. „Тодор Джебаров“ в кв. „Манастирски ливади – изток“ (район „Триадица“), както и за разширението на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“ в кв. „Стрелбище“.

Столична община има проекти на обща стойност над 70 млн. евро. Очаква се след одобрение на държавния бюджет да бъдат сключени споразумения и за други проекти.

През март тази година кметът на София Васил Терзиев утвърди списък с ключови приоритетни проекти и обяви създаването на отдел „Стратегически проекти“ в рамките на новата организационна структура на общинската администрация.

Източник: БТА/София Господинова    
Столична община МРРБ Финансиране на проекти Васил Терзиев Инфраструктурни проекти Градско развитие София Бюджетни плащания Реконструкция булеварди Енергийна ефективност Отдел Стратегически проекти
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Пожар пламна в голям столичен мол

Пожар пламна в голям столичен мол

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

carmarket.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 8 часа
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 7 часа
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 8 часа
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 8 часа
Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

България Преди 55 минути

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията проверяват казуса

"Работим, а сме бедни. Втори живот няма": БСП с шествие за Деня на труда

По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие

България Преди 2 часа

То е под надслов "Работим, а сме бедни. Втори живот няма”

В новите споразумения за присъединяване към ЕС ще бъде включена клауза за санкции

В новите споразумения за присъединяване към ЕС ще бъде включена клауза за санкции

Свят Преди 3 часа

По този начин в ЕС няма да има „троянски кон“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

Жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Самоводене

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

Социалният министър: Над 16 000 души ще получат работа чрез нови програми за заетост

България Преди 3 часа

"На днешния ден отбелязваме венеца на борбата за трудови права на гражданите", отбеляза Хасан Адемов

Без синя и зелена зона по празниците в София

Без синя и зелена зона по празниците в София

България Преди 3 часа

Облекченията ще се прилагат автоматично в посочените дни

Иззеха над 1 тон храни без документи в Димитровград

Иззеха над 1 тон храни без документи в Димитровград

България Преди 4 часа

По данни на контролните органи по-голямата част от продуктите са с турски произход

Омбудсманът предупреди за измами с автомобили, „втора ръка“, внос от чужбина

Омбудсманът предупреди за измами с автомобили, „втора ръка“, внос от чужбина

България Преди 5 часа

През 2025 г. у нас са установени 786 коли, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол

Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора

Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора в САЩ

Свят Преди 5 часа

Световното първенство по футбол ще се проведе в Северна Америка между 11 юни и 19 юли

Флагманът на Geely е на „въздух", 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Флагманът на Geely е на „въздух“, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Технологии Преди 5 часа

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Свят Преди 5 часа

Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Той приема отпадането си с усмивка и го нарича „статистическа грешка“

Важно за пътуващите по АМ „Струма"

Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

България Преди 6 часа

Движението ще остане ограничено поне още две седмици

Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни"

Президентът Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни“

България Преди 6 часа

Това написа във Facebook държавният глава по случай Международния ден на труда - 1 май

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Любопитно Преди 7 часа

Картите Таро са древна система от 78 карти, която съчетава мистицизъм, психология и символика. Те се използват от векове за самопознание, медитация и предсказване на бъдещето

Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 7 часа

На 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски

Как кучетата си намират приятели

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

Европа е най-бързо затоплящият се континент

Приятелства по график: Защо е толкова трудно да се виждаме с приятелки след 30 и как да „хакнем“ системата?

Мона Гочев прегръща жирафи в Италия, подари приключенско сафари на децата си

Веласкес: Отборът е показал достатъчно зрялост, искам всеки мач да са с нож между зъбите

Луис Енрике: Байерн е най-силният съперник, срещу който съм играл с ПСЖ

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за защита на интелектуалната собственост

Историческа среща във Ватикана: Папа Лъв XIV прие първата жена архиепископ на Кентърбъри (ВИДЕО)

