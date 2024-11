Нови доказателства от Помпей: Жертвите не са такива, каквито са изглеждали

Н якои от жертвите, погребани в Помпей след изригването на Везувий, са били погрешно идентифицирани, сочат нови доказателства.

Изследователите са използвали ДНК тестове на 14 отливки на жертви, намерени в руините на римския град, разрушен през 79 г. от н.е. Използвайки ДНК, взета от фрагментирани скелетни останки, те стигат до заключението, че възрастен, държащ дете и носещ златна гривна, за когото дълго време се е смятало, че е майка, всъщност е бил мъж, несвързан с детето.

Pompeii DNA evidence suggests victims not as they seemed https://t.co/U0N42WAs8M — Sky News (@SkyNews) November 7, 2024

Това е една от няколкото изненади в това, което е станало известно като „къщата на златната гривна“.

Наблизо са намерени телата на друг възрастен и дете, за които се смята, че са останалата част от тяхното семейство.

Но ДНК доказателствата показаха, че и четиримата са мъже и нямат роднинска връзка помежду си. Алиса Миттник от Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ в Германия заяви, че това показва, че „историята, която дълго време се въртеше около тези хора“, е била погрешна: „Успяхме да опровергаем или да оспорим някои от предишните разкази, изградени върху това как тези индивиди са били открити един спрямо друг. Това дава възможност за различни тълкувания на това кои са били тези хора.“

Друго откритие е, че поне единият от двамата души, заключени в прегръдка, за които дълго време се предполагаше, че са сестри или майка и дъщеря, е бил мъж. Изследователите също така установиха, че гражданите на Помпей произхождат от различни среди, но основно са потомци на имигранти от Източното Средиземноморие, което илюстрира колко много хора са се придвижвали и мултикултурната динамика на Римската империя.

След катастрофата телата, погребани в кал и пепел, се разлагат, оставяйки празнини на местата, където са се намирали.

От празните пространства са създадени отливки в края на XIX в. Изследователите се фокусират върху 14 отливки, които са в процес на реставрация, и чрез използването на генетичен материал, съхранен в продължение на почти две хилядолетия, се надяват да определят пола, произхода и генетичните връзки между жертвите.

Pompeii Victims Weren’t Who We Thought They Were, DNA Analysis Revealshttps://t.co/cZLlWk4Eej — IFLScience (@IFLScience) November 8, 2024

Екипът, в който участват и учени от Харвардския университет и Университета на Флоренция в Италия, публикува изследването си в четвъртък в списание Current Biology.

