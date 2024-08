Откриха жертви в Помпей, стискали скъпоценности, докато посрещали гибелта си

О ткриването на два скелета в обречения на гибел древен град Помпей позволи на изследователите да реконструират паническите последни мигове на загиналите по време на изригването на Везувий през 79 г. Идентифицирани като млад мъж и жена на средна възраст, прокълнатата двойка изглежда е попаднала в капан в стаята, в която са потърсили убежище, преди да бъдат унищожени от бързо движещ се поток от изгарящи вулканични газове и лава.

Заедно с женския труп археолозите откриват и купчина ценни предмети, включително скъпоценни обеци и колекция от монети, което навежда на мисълта, че жената може да се е опитала да избяга с ценните си вещи с надеждата да ги спаси от предстоящото бедствие. В крайна сметка тя е успяла само да отнесе материалното си богатство със себе си в задгробния живот.

Archaeologists recently discovered the remains of two additional victims at Pompeii, the ancient city near Naples that was buried during a catastrophic explosion of the nearby Mount Vesuvius. https://t.co/1DQXxdlXBa

Двойката е открита по време на разкопките на градския квартал на Помпей, известен като Regio IX, и намира смъртта си в стая, обозначена като "Зона 33". Жената, която била на възраст между 35 и 45 години, била намерена да лежи на легло в ембрионална позиция, докато младият мъж - за когото се смята, че е на не повече от 20 години - се озовал под срутена стена.

Изследователите подозират, че двойката може да е влязла в помещението в търсене на убежище от дъжда от лава, който залял откритите пространства на Помпей след изригването. Въпреки това, тъй като съседното помещение се е напълнило с лава, двамата души в крайна сметка са попаднали в капан.

Наличието на няколко сантиметра пепел на пода подсказва, че те вероятно са загинали в резултат на пирокластичен поток, който представлява бързо течение от горещ газ и вулканични вещества. Описвайки сцената в ново проучване, изследователите предполагат, че този смъртоносен поток вероятно е причинил срутването на стената, което е довело до смъртта на младия мъж.

Discovery in Pompeii, which dates back to November 2020, has been described as "Astonishing".



When Mount Vesuvius erupted in 79 AD, a wealthy man of 30 or 40 and younger enslaved man survived immediate impact, only to die in a second volcanic blast following day. Two Millennia… pic.twitter.com/2yyTAhvmLl