В Помпей откриха фрески, вдъхновени от Троянската война

В древния град Помпей бяха открити фрески, вдъхновени от Троянската война, съобщи АФП.

В зала за тържества са намерени както стенописи, така и мозайки. Размерите на помещението (15 на 6 метра) свидетелстват за разточителния начин на живот в древния град, разрушен след изригването на вулкана Везувий през 79 г.

Доминиращата тема на фреските са подвизите на героите и действията на подкрепящите ги богове по време на Троянската война. Изобразени са Елена и Парис, цар Менелай, пророчицата Касандра и бог Аполон.

Митологичните сюжети на фреските в залата за пирове в римските домове са имали и социална функция - да развличат гостите и сътрапезниците, да провокират тема за разговор и размисли за живота, обясняват експертите от дирекцията на археологическия обект.

Стените са боядисани в черно и на този фон са нарисувани изображенията. Този детайл има едновременно практическа и естетическа функция - черното е е предотвратявало видими следи от дима на осветлението. Залата е била предназначена за приеми след залез слънце, а светлината от огньовете е създавала впечатление за динамика на изображенията, особено след няколко чаши вино, коментира Габриел Цухтригел, директор на археологическия обект.

🚨NEW 🚨



I was on site at Pompeii shortly after they made the stunning discovery of exquisite frescoes of figures from the Trojan War in a newly uncovered winter dining room.



Story from the site is here:https://t.co/yytoJLDIs5 pic.twitter.com/BBFJw6WnAa