Впечатляващите нови открития от Помпей

К ухненско светилище, украсено със змии, пекарна, човешки скелети, изящни фрески и да, фреска на нещо, което много прилича на пица. Това са сред най-новите находки, открити в Археологическия парк Помпей.

Където и да копаете из древния град, унищожен от Везувий през 79 г. сл. Хр., все ще намерите някое древно съкровище - парченце от изгубения римски свят.

Изключително е, че една трета от града, погребан под пемза и пепел, все още не е разкопана.

Kitchen shrine serpents and other fascinating new Pompeii discoveries https://t.co/vUfvi1yKYf — BBC News (World) (@BBCWorld) July 19, 2023

„Голяма част от това ще остане за бъдещите поколения“, казва Алесандро Русо, един от водещите археолози на новите разкопки.

"Причината, поради която не е разкопан целият град е, че имаме проблем да запазим това, което вече сме открили. Бъдещите поколения може да имат нови идеи, техники и технологии, които да разрешат това, което ние не можем."

Най-новите разкопки са съсредоточени в сектор в парка, проучван последно в края на XIX-ти век.

Археолозите тогава разкрили фасадите на къщите на една от главните артерии на Помпей - Виа Ди Нола, но не се задълбочили много назад.

Идентифицирали перално помещение, но това било всичко.

For #RomanRoadsFriday a view I am fortunate enough to enjoy everyday on my way to and from my office. The Roman road that passes through the Stabian Gate into #Pompeii pic.twitter.com/9SO4g8yaxg — Dr Sophie Hay (@pompei79) July 14, 2023

Сега археолозите постепенно премахват вулканичната пепел и камъчетата с размер на грахово зърно, известни като лапили, които задушили Помпей по време на катастрофалното изригване на Везувий.

Мястото за копаене е представлява цял градски блок, известен тогава като инсула и е с размер около 3000 кв. м.

Пещта

A bakery in Pompeii with a large brick oven that resembles a wood burning pizza oven 😋



The round thing in the foreground was a flour mill. Its rough stone was ideal for grinding grain. The hole in middle fit a wooden beam, used as a lever for turning#DailyArchaeology my 📸 pic.twitter.com/f5IumDAJ88 — Flint Dibble 🍖🏺 (@FlintDibble) November 10, 2022

„Всяка стая от всяка къща има своя собствена микроистория, част от по-голямата история на Помпей. Тук искам да ви разкрия тези микроистории“, каза Дженаро Йовино.

Другият водещ археолог иска да си представите, че влизате в прекрасен атриум (отворено дворно пространство, разположено в централната част на древноримското жилище) без покрив, където лъвски фигури насочват дъждовна вода към фонтан, със статуя.

Строителите явно са извършвали ремонт по време на изригването, защото керемидите са спретнато подредени на две купчини. Но това не е някоя от великолепните, внушителни вили открити на други места из Помпей.

Тази сграда била частично търговска, защото ако завиете надясно се изправяте пред гигантска пещ, достатъчно голяма, за да произвеждането на 100 хляба на ден.

В Помпей вече са открити около 50 пекарни. Това обаче не би следвало да е било магазин, защото няма витрина.

По-вероятно е бил търговец на едро, който разпространявал хляб из целия град, може би до многото заведения за бързо хранене, с които Помпей бил толкова известен.

Ах, тази "пица"

After debunking the myth of Renaissance perspective, Pompeii’s frescoes continue to teach and surprise: a 2,000-year-old painting depicts what may be the ancestor of pizza. https://t.co/Chojk45GM2 — Domus (@DomusWeb) July 19, 2023

Откриването на фреска, изобразяваща парче кръгъл плосък хляб върху сребърен поднос, заобиколен от нар, фурми, ядки и плодове от арбутус, предизвика абсолютна сензация, когато беше обявено на света през юни, тази година.

Все пак това не е пица. Домати и моцарела, две от съставките на класическата неаполитанска рецепта, не са били налични в Италия през I век от н.е.

Може би е парче фокача? „Това с пицата започна малко на шега. Изпратих снимка по имейла на шефа си, като му казах „първо пещ, сега пица“, казва Дженаро.

„След това светът просто полудя. Над стенописа ще бъде изграден капак, за да се опитаме да го предпазим от стихиите. Освен това ще бъде обработен със специален уплътнител.“

20 000 посетители, които идват в Помпей всеки ден, със сигурност ще искат да видят „прародителя на пицата“.

Скелетите

The #skeletons of 2 #victims of the eruption of Mt. #Vesuvius in 79 AD, found these days in #pompeii … the two women (?) died under a collapsing building in an #ancient #bakery. Never saw so many broken bones in one skeleton… pic.twitter.com/LpWwkozcP1 — Gabriel Zuchtriegel (@GZuchtriegel) May 29, 2023

Понякога забравяме, че Помпей е преди всичко една голяма човешка трагедия. Нямаме представа колко са загиналите. Вероятно повечето жители са напуснали, когато са видели ужаса, разиграващ се на върха на Везувий.

Досега са открити общо между 1300 до 1500 скелета. Новите разкопки обаче, също имат своите примери: две жени и дете с неустановен пол.

Според мястото, на което са открити жертвите, е очевидно, че са се опитвали да се укрият, надявайки се, че скрити под стълбището, ще бъдат в безопасност.

Това, което не предвидили било срутването на покрива под тежестта на всички лапили и пепел. Тежката каменна зидария смачкала телата им.

Изгорялото легло

Well this made my heart crumble. Inside the tomb of Gaius Vestorius Priscus in #Pompeii a fresco of a wooden bed with a pair of slippers tucked underneath. That’s what I want in the afterlife: comfy slippers. On the bedside table is a book, money, scrolls in a capsa & a fly swat! pic.twitter.com/hDmGsKqgmy — Dr Sophie Hay (@pompei79) April 29, 2021

Драмата разиграла се в онези дни през октомври 79 г. се разкрива и от другата страна на атриума в някогашната спалня.

Леглото в стаята е овъглено, заради пожар. Тo е едва разпознаваемo освен широките очертания, които е оставило по стените и пода.

Ако се вгледате внимателно в отломките, можете да видите почернели фрагменти от текстила на спалното бельо и дори пълнежа от матрака.

От позицията на тези карбонизирани останки археолозите са заключили, че пожарът е възникнал сравнително рано от началото на изригването. Те предполагат, че в паниката някой може да е съборил лампа, в опита да се измъкне.

„Би било интересно да разберем кои са хората, които не са успели да напуснат града“, чуди се директорът на парка Габриел Зухтригел.

„Може би бедните? Повече жени, отколкото мъже? Или може би хората, които са имали собственост са се опитали да останат, за да защитят онова, което са имали, докато тези, които нямали нищо, просто са избягали?“

Светилището

A snake adorned kitchen shrine, a giant bread oven, exquisite frescoes & the possible ancestor of #pizza among new finds in #Pompeiihttps://t.co/1dhcc1XQUk pic.twitter.com/4lLhyXRvpq — frederic lecut (@fredericlecut) July 19, 2023

В задната част на проученото до момента място има стена, която огражда три стаи. Именно там след премахването на лапилите и пепелта се разкрили удивителни произведения на изкуството.

В средната стая, покрита с брезент, елегантна фреска краси стената. Тя изобразява епизода от мита за Ахил, където легендарният герой, със злополучната си ахилесова пета, се опитва да се скрие облечен като жена, за да избегне битка в Троянската война.

В третата стая, зад друг брезент, изображение на великолепно светилище спира дъха на всеки, който го погледне. Две жълти релефни змии са застинали на фона в бордо. „Това са добри демони“, казва Алесандро. Посочва друга фреска по-надолу по стената точно над отвор към някаква кутия.

„Тази стая всъщност е била кухня. Тук са правили приношения на своите богове с риба или плодове. Змията е символ на връзката между боговете и хората.“

Тъй като инсулата все още е в процес на разкопаване и проучване, около останките от сградите са поставени скелета, за да се изгради защитен покрив.

„Хората понякога ни питат: Какво бихте искали да намерите? Какво търсите?“, обяснява Габриел, като казва, че подобни въпроси са подвеждащи.

„Това, което търсим, е онова, което не знаем. Винаги търсим изненадата. Всичко това са появяващи се доказателства, които ни водят нанякъде. Ние не знаем къде отиваме, но се радваме, че можем да сме на това пътуване.“