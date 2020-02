Джордж Фридман: Новата война няма да се води на Земята

С ветът е изправен пред основна стратегическа и технически промяна както в геополитиката на войната, така и в нейната динамика.

Промяната се ръководи от решението на САЩ да променят глобалната си стратегическа позиция и налагане на нови класове оръжия, които променят начина, по който ще се водят войни. Това пише Джордж Фридман за "Геополитикал фючърс".

Положението на САЩ

САЩ публично обявиха промяна в американската стратегия, състояща се от две части. Първата е изоставяне на фокуса върху джихадистите, започнал с атаката на Ал Кайда срещу САЩ през 2001 г. Втората е преформулиране и предефиниране на силите за противопоставяне на Китай и Русия.

Известно време се предполагаше, че вече няма да има директен конфликт, а по-скоро продължителна битка срещу лека пехота и прикрити сили, каквато се провеждаше в Афганистан.

След всяка международна конфронтация, включително студената война, отсъствието на непосредствени заплахи от противник кара стратезите да предполагат, че такава няма да се появи и че бъдещите ангажименти ще включват управление на нестабилността, а не побеждаване на противници. Тази илюзия е утешителна награда за побеждаващите сили.

Веднага след падането на Съветския съюз, убеждението беше, че единственият проблем пред света е икономическият, и че военната стратегия е архаична. Събитията от 11 септември промениха това, но идеята за националните конфликти все още се възприемаше като пресилена.

The #geopolitics of war is fundamentally shifting, driven by the United States’ decision to change its global strategic posture and the maturation of new classes of weaponry that change how wars will be fought. https://t.co/5erYVezh6G