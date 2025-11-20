Свят

Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

Жертвата „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“

20 ноември 2025, 14:25
Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат
Източник: iStock

С реща, започнала в сайт за фетиши, завършва с откриването на туристка в плитък гроб и обвинения, че заподозреният е планирал тялото ѝ да бъде изядено от алигатори, предаде The Mirror.

Според съдебните документи на делото, 32-годишната Соня Екселби от Великобритания пристига във Флорида на 10 октомври и се среща с 53-годишния Дуейн Хол, с когото се запознала в онлайн сайт за фетиши. Двамата отишли с кола до Airbnb в Редицк, на около 160 км северозападно от Орландо, където Хол заснел видео, в което притискал Соня да даде съгласие да бъде наранена.

Според документите от ареста, с които разполага The Mirror, Соня „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“. Останките ѝ били открити на 17 октомври в плитък гроб в гора в съседния окръг Марион.

При аутопсията било установено, че е намушкана четири пъти с нож. По-късно властите открили нож с ДНК на Соня в пратка, изпратена до приятел на Хол в Охайо.

Хол доброволно се явил в шерифския офис на окръг Марион същия ден, след като се опитал да изтегли 1200 долара с кредитната карта на Соня. Първоначално той отричал да я познава и твърдял, че неизвестен мъж му дал номера на картата по телефона.

По-късно обаче според документите Хол признал, че е водил кореспонденция със Соня и са обсъждали нейното желание „някой да я убие“.

„Хол призна, че е последният човек, видял Екселби жива, и каза, че ако ѝ беше помогнал, щеше да я закара до Alligator Alley и тя просто да тръгне в която и да е посока, за да се сблъска с диви животни, които щели да се погрижат за нея“, се казва в документите.

Когато го попитали дали разходката в Евърглейдс ще е достатъчно жестока за нея, той отговорил, че предварително щял да се погрижи за това.

Когато го попитали директно дали я е убил, Хол отказал да отговори.

Дуейн Хол е обвинен в предумишлено убийство от първа степен, отвличане, измамно използване на кредитни карти и незаконно използване на две устройства за комуникация. Следващото му съдебно заседание е насрочено за 23 декември, като той се призна за невиновен по всички обвинения.

На 16 октомври близък на Соня написа в социалните мрежи, че тя е била „уязвим човек“.

Източник: The Mirror    
Убийство Фетиш сайт Флорида Алигатори Плитък гроб Соня Екселби Дуейн Хол Отвличане Кредитна измама Желание за смърт
Последвайте ни
Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени тестват нова технология срещу рак на панкреаса

Учени тестват нова технология срещу рак на панкреаса

Свят Преди 16 минути

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 17 минути

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Свят Преди 1 час

С времето класическата външнополитическа бюрокрация възстанови влиянието си и се противопостави на вътрешния кръг на Тръмп около Путин

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 1 час

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Ще успеят ли двамата да постигнат консенсус в избора си?

<p>SpaceX ще пропусне крайния срок за кацане на Луната</p>

Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната

Свят Преди 1 час

Въпреки най-скорошните успехи на Starship, той е твърде назад в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от Луната и обратно до 2027 г.

Снимката е архивна!

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Свят Преди 1 час

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Любопитно Преди 1 час

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа в сряда

Снимката е илюстративна

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Свят Преди 1 час

Други двама са изпратени за лечение

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

Любопитно Преди 2 часа

С амбициозна програма за внедряване на AI, банката поставя нов стандарт за ефективност и клиентско преживяване

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

България Преди 2 часа

Той припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Свят Преди 3 часа

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Свят Преди 3 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Песен, писана със сълзи: Михаела и Тино с първи общ дует (ВИДЕО)

Edna.bg

Виктория Бекъм се завърна като Posh Spice… на семейния диван! (ВИДЕО)

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Хулио Веласкес застава пред медиите в петък

Gong.bg

Отпускат коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg

Как се заплаща трудът на празници и в неприсъствени дни

Nova.bg