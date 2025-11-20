Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

С реща, започнала в сайт за фетиши, завършва с откриването на туристка в плитък гроб и обвинения, че заподозреният е планирал тялото ѝ да бъде изядено от алигатори, предаде The Mirror.

Според съдебните документи на делото, 32-годишната Соня Екселби от Великобритания пристига във Флорида на 10 октомври и се среща с 53-годишния Дуейн Хол, с когото се запознала в онлайн сайт за фетиши. Двамата отишли с кола до Airbnb в Редицк, на около 160 км северозападно от Орландо, където Хол заснел видео, в което притискал Соня да даде съгласие да бъде наранена.

Според документите от ареста, с които разполага The Mirror, Соня „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“. Останките ѝ били открити на 17 октомври в плитък гроб в гора в съседния окръг Марион.

При аутопсията било установено, че е намушкана четири пъти с нож. По-късно властите открили нож с ДНК на Соня в пратка, изпратена до приятел на Хол в Охайо.

Хол доброволно се явил в шерифския офис на окръг Марион същия ден, след като се опитал да изтегли 1200 долара с кредитната карта на Соня. Първоначално той отричал да я познава и твърдял, че неизвестен мъж му дал номера на картата по телефона.

По-късно обаче според документите Хол признал, че е водил кореспонденция със Соня и са обсъждали нейното желание „някой да я убие“.

„Хол призна, че е последният човек, видял Екселби жива, и каза, че ако ѝ беше помогнал, щеше да я закара до Alligator Alley и тя просто да тръгне в която и да е посока, за да се сблъска с диви животни, които щели да се погрижат за нея“, се казва в документите.

Когато го попитали дали разходката в Евърглейдс ще е достатъчно жестока за нея, той отговорил, че предварително щял да се погрижи за това.

Когато го попитали директно дали я е убил, Хол отказал да отговори.

Дуейн Хол е обвинен в предумишлено убийство от първа степен, отвличане, измамно използване на кредитни карти и незаконно използване на две устройства за комуникация. Следващото му съдебно заседание е насрочено за 23 декември, като той се призна за невиновен по всички обвинения.

На 16 октомври близък на Соня написа в социалните мрежи, че тя е била „уязвим човек“.