Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

П олша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в извършването на саботаж в полза на Русия, съобщи полското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Полша разби саботажна група, свързана с Беларус и Русия

Варшава заяви, че двамата мъже са избягали в Беларус след два акта на саботаж в неделя на жп линията, водеща към Украйна. При единия инцидент е имало и експлозия.

Полша обвини 16 души в шпионаж за Русия

Искането е било отправено до беларуския шарже д‘афер във Варшава в сряда, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Прокуратурата е повдигнала обвинения на двамата мъже, идентифицирани като Олександър К. и Евгений И., в тяхно отсъствие.