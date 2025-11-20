Свят

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

20 ноември 2025, 13:55
Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници
Снимката е архивна!   
Източник: AP/БТА

У крайна е получила от Русия телата на 1000 убити свои войници, съобщи украинският център за координация за военнопленниците.

"Разследващи от правоприлагащите органи, заедно със специализираните звена на Министерството на вътрешните работи, скоро ще извършат всички необходими процедури и ще идентифицират върнатите тела" написа Центърът в публикация в Telegram.

Телата на 120 украински и руски войници бяха репатрирани

Киев и Москва са си разменяли хиляди тела на убити войници в хода на войната, която започна с пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Русия върна телата на 501 убити украински войници

В миналото Украйна е обвинявала Русия, че връща телата на убитите по безразборен начин, като изпраща понякога и тела на убити руски войници - нещо, което Москва отрича.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
украйна русия тела войници
Последвайте ни
Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

pariteni.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени тестват нова технология срещу рак на панкреаса

Учени тестват нова технология срещу рак на панкреаса

Свят Преди 17 минути

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 18 минути

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

България Преди 57 минути

Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Свят Преди 1 час

С времето класическата външнополитическа бюрокрация възстанови влиянието си и се противопостави на вътрешния кръг на Тръмп около Путин

<p>Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат</p>

Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

Свят Преди 1 час

Жертвата „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 1 час

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Ще успеят ли двамата да постигнат консенсус в избора си?

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа в сряда

Снимката е илюстративна

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Свят Преди 1 час

Други двама са изпратени за лечение

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

Любопитно Преди 2 часа

С амбициозна програма за внедряване на AI, банката поставя нов стандарт за ефективност и клиентско преживяване

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

България Преди 2 часа

Той припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Свят Преди 3 часа

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Свят Преди 3 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Технологии Преди 3 часа

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Песен, писана със сълзи: Михаела и Тино с първи общ дует (ВИДЕО)

Edna.bg

Виктория Бекъм се завърна като Posh Spice… на семейния диван! (ВИДЕО)

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Хулио Веласкес застава пред медиите в петък

Gong.bg

Отпускат коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg

Как се заплаща трудът на празници и в неприсъствени дни

Nova.bg