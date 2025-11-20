Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

У крайна е получила от Русия телата на 1000 убити свои войници, съобщи украинският център за координация за военнопленниците.

"Разследващи от правоприлагащите органи, заедно със специализираните звена на Министерството на вътрешните работи, скоро ще извършат всички необходими процедури и ще идентифицират върнатите тела" написа Центърът в публикация в Telegram.

Киев и Москва са си разменяли хиляди тела на убити войници в хода на войната, която започна с пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

В миналото Украйна е обвинявала Русия, че връща телата на убитите по безразборен начин, като изпраща понякога и тела на убити руски войници - нещо, което Москва отрича.